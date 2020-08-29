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24.08.2020 г. во Владикавказе состоялось открытие академии футбола «Алания».

Академия футбола «Алания» была построена за счет внебюджетных средств в размере 250 млн рублей.

Академия футбола «Алания» располагается вблизи санатория «Осетия» в курортной зоне Владикавказа. Объект представляет собой пятиэтажное здание, в котором созданы комфортные условия для проживания юных спортсменов. Комплекс включает в себя два футбольных поля с трибунами, зеленую зону, парковку, теннисный и гимнастический залы, а также зал для занятий аэробикой.

В скором времени на территории интерната расположится и «Workout» площадка, которая будет иметь весь необходимый инвентарь для тренировок — разноуровневые турники и брусья, рукоходы, шведские стенки, скамейки для тренировки пресса.

Кроме того, в будущем году на объекте планируется строительство бассейна и дополнительного современного футбольного поля с натуральным покрытием, здесь оборудуют и тренажерный зал.

Конкурсный отбор в интернат уже завершен. В сотню лучших вошли дети из разных районов республики, а также Южной Осетии. Все игроки Академии будут обучаться в средней городской школе № 17. Главным тренером академии назначен Владимир Рокунов, раннее возглавлявший молодежный состав «Мордовии». Он имеет тренерскую лицензию категории «А» УЕФА. В тренерский штаб также вошли 12 опытных специалистов.

© region15.ru

© region15.ru

© region15.ru

© region15.ru

© region15.ru

© region15.ru

© region15.ru

© region15.ru

© region15.ru

© region15.ru

© region15.ru

© region15.ru

© region15.ru

© region15.ru