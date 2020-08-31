Два многофункциональных медцентра досрочно сданы в Псковской области

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В Пскове и Великих Луках специалисты Военно-строительного комплекса возвели два многофункциональных медицинских центра на 200 и 100 койко-мест для оказания помощи гражданскому населению.

Все медцентры — здания капитального строительства. Они укомплектованы современным оборудованием по анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации, а также компьютерными томографами.

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© vskmo.ru