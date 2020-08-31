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Медучреждения

Два многофункциональных медцентра досрочно сданы в Псковской области

 © vskmo.ru

В Пскове и Великих Луках специалисты Военно-строительного комплекса возвели два многофункциональных медицинских центра на 200 и 100 койко-мест для оказания помощи гражданскому населению.

Все медцентры — здания капитального строительства. Они укомплектованы современным оборудованием по анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации, а также компьютерными томографами.

 © vskmo.ru

 © pln-pskov.ru

 © vskmo.ru

 © vskmo.ru

 © vskmo.ru

 © pskov.ru

 © pskov.ru

 © pskov.ru

 © pskov.ru

 © pskov.ru

 © pskov.ru

 © pskov.ru

 © pskov.ru

 © vskmo.ru
Источник: http://vskmo.ru/

новое медучреждение, модернизация здравоохранения, covid-19, Псковская область, Минобороны
  • user78 user78
    01.09.2000:03:21

    Это уже 25-й и 26-й многофункциональные медицинские центры, построенные в России с нуля за последние несколько месяцев. Тут список:

    https://sdelano...u/blogs/134585/

       

    Получается, в РФ во время эпидемии коронавируса построили 26 новых инфекционных больниц на 4000-5800 мест.   

    Отредактировано: user78~00:05 01.09.20
    #1207593
    • Нет аватара termometrix
      01.09.2000:41:23

      Да.На очереди еще один в Туве,а также медцентры по инициативе Олега Дерипаски открываются в семи городах Урала и Сибири

      Считанные недели остаются до открытия медицинских центров в семи городах Урала и Сибири. Ожидается, что профилированные под внебольничную пандемию больницы откроют двери для пациентов в начале осени. Современные медицинские центры появятся в Краснотурьинске, Ачинске, Богучанах, Шелехове, Братске, Тайшете и Саяногорске.

      Работы не прекращаются ни на минуту. Больницы должны открыться уже в начале осени.На сегодняшний день завершено уже более 80% строительных работ. Сейчас строители занимаются внутренней отделкой и монтажом медицинского оборудования. И все это на средства инвестора — компании РУСАЛ, которая направила на эти цели 3,5 млрд рублей.

       © gornovosti.ru

      Отредактировано: termometrix~00:41 01.09.20
      #1207595
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