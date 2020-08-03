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Медучреждения

Инфекционный госпиталь на 120 коек открылся в Нижнем Новгороде

 © government-nnov.ru

Новый корпус инфекционной больницы № 23 открылся 1 августа в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Это уже второе специализированное медучреждение для больных коронавирусом в столице Приволжья: первый модульный медцентр подобного рода построили силами Минобороны РФ на улице Ижорской в апреле.

Общая площадь нового инфекционного корпуса — почти 7 тысяч м2. Он рассчитан на 120 коек, 20 их которых — реанимационные. Есть и детская реанимация со всем необходимым оборудованием. Если всё будет совсем плохо, коечный фонд смогут увеличить до 210.

Корпус оснастили современным рентгеновским, ультразвуковым и эндоскопическим оборудованием, а также аппаратами ИВЛ и многим другим.

Реанимационный блок состоит из 5 боксов, которые обеспечены системой кондиционирования, что позволяет отсечь инфекционных больных от рабочей зоны персонала. Это уменьшает возможность внутрибольничного инфицирования.

Главврач инфекционной больницы № 23 Наталья Солощенко отметила, что персонал для работы в новом корпусе уже набран, специалисты готовы принять первых пациентов.

Кроме того, медикам передали 27 автомобилей скорой помощи.

Строительство корпуса было начато 9 мая этого года.

Застройщиком выступило АО «СЗ, НО „Дирекция по строительству“». С начала выхода на площадку работа шла круглосуточно без выходных в три смены. Одновременно на объекте задействовано от 60 до 100 человек и порядка 20 единиц техники — экскаваторы, погрузчики, краны, самосвалы.

На возведение объекта из регионального бюджета потрачено 450 млн рублей и ещё почти 43 миллиона выделено на покупку оборудования. По мере закрытия соматических стационаров городских и районных больниц сюда будут переводить пациентов с COVID-19.
Источник: https://government-nnov.ru/?id=260880

новое медучреждение, Нижегородская область
  • user78 user78
    03.08.2020:36:27

    +!    

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    В минувшую субботу, 1 августа, на территории инфекционной больницы № 23 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода состоялось открытие нового COVID-госпиталя. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Instagram. Медучреждение на 200 койко-мест строилось с применением модульных технологий чуть более чем за месяц. Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, новый инфекционный корпус проинспектировал министр здравоохранения России Михаил Мурашко: он осмотрел палаты, отделение реанимации и оборудование, а также пообщался с персоналом медучреждения.

    По словам министра, госпиталь представляет собой боксированное здание с изолированными между собой секциями. Такая планировка даст возможность учреждению функционировать во время активации различных возбудителей. При этом работа корпуса будет выстроена так, чтобы избежать пересечения потоков и заражения вирусами внутри больницы.

    Кстати, персонал для больницы уже набран: врачи готовы приступить к работе, рассказала главный врач ГБУЗ, НО «Инфекционная больница № 23 Нижнего Новгорода» Наталья Солощенко. Она также сообщила, что реанимационный блок представляет собой пять боксов, оборудованных системой кондиционирования. Таким образом, площадь размещения инфекционных больных изолируется от зоны работы врачей, что сокращает риск заражения внутри больницы.

    Отмечу, что это просто подвиг строителей — создать в такие короткие сроки функциональный и современный госпиталь, — подытожила Наталья Солощенко.

    https://www.gip...zhnem-novgorode

     © ib.domostroyrf.ru

     © il.gipernn.ru

     © ia.gipernn.ru

     © static.ngs.ru

    ©Видео с youtube.com

    Первый быстро возведенный инфекционный госпиталь на 60 коек (10 реанимационных) в Нижнем Новгороде был открыт на ул. Ижорская 17 апреля 2020, построен МО РФ всего за 28 дней:

     © i8.gipernn.ru

     © files.pravda-nn.ru

     © files.pravda-nn.ru

    https://www.gip...oili-za-28-dney

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    1. Инфекционная больница в Вороновском (64 корпуса, 50 одноэтажных и 14 двух-трехэтажных общежитий для персонала), 800 коек, 345 реанимационных, возможность быстрого расширения до 900. Начали строить 12 марта, полностью закончили строительство 16 апреля, пациентов начали принимать 20 апреля.

     © s8.hostingkartinok.com

    https://www.mos...s/4299/6450050/

    https://ria.ru/...1570328507.html

    2. В апреле-мае МО РФ построило 16 инфекционных госпиталей в 15 регионах России. Они расположены в Московской области (Одинцово и Подольск), в Нижнем Новгороде, Смоленске, Калининграде, Пушкине Ленинградской области, Ростове-на-Дону, Севастополе, Волгограде, Новосибирске, Омске, Оренбурге, в Сосновом бору (Улан-Уде), Уссурийске, Анастасьевке (Хабаровский край), Петропавловске-Камчатском. Суммарная базовая вместимость — 1600 мест с возможностью увеличения до 3200.

     © function.mil.ru

    https://stroi.m...ientry-v-rossii

    3. 30 мая открыли новый инфекционный центр на 470 мест в Уфе:

     © Фото из открытых источников

    https://bash.ne...s-koronavirusom

    4. 30 июня открыли новый инфекционный центр на 62 места в Дербенте:

     © mirmol.ru

    http://megapir-...ya-v-dagestane/

    5. 20 июля открыли новый инфекционный центр на 200 мест в Воронеже:

     © im.kommersant.ru

    https://riavrn....h-zarazhennykh/

    6. 1 августа открыли новый инфекционный центр на 120 мест в Нижнем Новгороде:

    https://vestinn...society/155774/

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    Итого, получается, что в России за рекордно короткие сроки построили 21 шт. новых инфекционных стационарных больниц на 3250-5000 мест.    

    Это в свою очередь, позволило разгрузить систему здравоохранения во время эпидемии, уменьшить смертность и заболеваемость.    

    Отредактировано: user78~21:35 03.08.20
    #1204902
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