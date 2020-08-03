Инфекционный госпиталь на 120 коек открылся в Нижнем Новгороде
Новый корпус инфекционной больницы № 23 открылся 1 августа в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.
Это уже второе специализированное медучреждение для больных коронавирусом в столице Приволжья: первый модульный медцентр подобного рода построили силами Минобороны РФ на улице Ижорской в апреле.
Общая площадь нового инфекционного корпуса — почти 7 тысяч м2. Он рассчитан на 120 коек, 20 их которых — реанимационные. Есть и детская реанимация со всем необходимым оборудованием. Если всё будет совсем плохо, коечный фонд смогут увеличить до 210.
Корпус оснастили современным рентгеновским, ультразвуковым и эндоскопическим оборудованием, а также аппаратами ИВЛ и многим другим.
Реанимационный блок состоит из 5 боксов, которые обеспечены системой кондиционирования, что позволяет отсечь инфекционных больных от рабочей зоны персонала. Это уменьшает возможность внутрибольничного инфицирования.
Главврач инфекционной больницы № 23 Наталья Солощенко отметила, что персонал для работы в новом корпусе уже набран, специалисты готовы принять первых пациентов.
Кроме того, медикам передали 27 автомобилей скорой помощи.
Строительство корпуса было начато 9 мая этого года.
Застройщиком выступило АО «СЗ, НО „Дирекция по строительству“». С начала выхода на площадку работа шла круглосуточно без выходных в три смены. Одновременно на объекте задействовано от 60 до 100 человек и порядка 20 единиц техники — экскаваторы, погрузчики, краны, самосвалы.
На возведение объекта из регионального бюджета потрачено 450 млн рублей и ещё почти 43 миллиона выделено на покупку оборудования. По мере закрытия соматических стационаров городских и районных больниц сюда будут переводить пациентов с COVID-19.
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03.08.2020:36:27