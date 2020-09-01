В г. Тулун Иркутской области открылась новая детская поликлиника

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Строительство поликлиники — самой современной на сегодняшний день в Тулуне — часть программы помощи городу после наводнения. Строительные работы начались в декабре 2019 года. Менее чем за год было возведено здание, закуплено и поставлено необходимое оборудование. Новое медицинское учреждение позволит разгрузить действующую поликлинику, которая расположена на другом конце города.

В новой поликлинике есть собственное диагностическое отделение, 2 педиатрических кабинета, кабинет врача акушера-гинеколога, прививочный и процедурный кабинеты, а также клинико-диагностическая лаборатория мощностью 100 проб в день. В поликлинике организованы игровые зоны для детей, а также комната матери и ребенка. Для удобства посетителей кабинеты оборудованы системой приглашения и электронной очереди. Для поликлиники приобретено современное оборудование, в том числе рециркуляторы, фармацевтические холодильники, дефибрилляторы, персональные компьютеры, электронные весы и тонометры.

Есть кабинеты компьютерной томографии и УЗИ. Здание оборудовано всеми необходимыми инженерными системами: установлены современные лифты, наружное и внутреннее видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация и система пожаротушения.

Архитектурно-планировочные и технологические решения здания обеспечивают оптимальные условия для проведения диагностики и лечения детей. Предусмотрено зонирование помещений и разделение потоков сотрудников и посетителей в зависимости от степени эпидемиологической опасности. Все помещения и прилегающая территория спроектированы таким образом, чтобы обеспечить удобство передвижения пациентов с ограниченными возможностями.

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Фонд «Вольное Дело» построил и оборудовал детскую поликлинику в Тулуне (Иркутская область). Стоимость проекта — 100 млн рублей. Медицинское учреждение передано городу и стало подразделением Тулунской городской больницы. Новая поликлиника позволит повысить качество и доступность медицинских услуг в Тулуне.

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Фонд поддерживает развитие здравоохранения в российских регионах. В сентябре 2019 года, после наводнения в Тулуне фонд передал больнице города два новых автомобиля скорой медицинской помощи. За период пандемии коронавируса фонд отправил в российские регионы 12 машин скорой помощи, 14 аппаратов ИВЛ, более миллиона средств индивидуальной защиты, а также запустил программу дистанционного обучения врачей работе с ИВЛ и лечению респираторных заболеваний.

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