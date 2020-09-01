Новые школы открылись в регионах России: обзор. Часть 4
1. 1 сентября 2020 года в р. Бурятия в улусе Хойтобэе в Иволгинском районе открыта школа на 450 мест.
На сегодня в школу в уже записано 750 детей. Образовательный процесс будет проходить в две смены, школа полностью укомплектована учителями, кадровый вопрос не стоит
Школу в Хойтобэе будут посещать дети не только из улуса, но и из соседних поселений, в связи с этим — с целью подвоза детей был закуплен школьный автобус. Стоит отметить, что жители улуса получили не только новую, современную школу, также была построена дорога, в ближайшее время будет введен в эксплуатацию новый детский сад и амбулатория.
На строительство в рамках Нацпроекта «Образование» было выделено 494,9 млн рублей.
2. В Рязанской области в селе Незнаново Кораблинского района открыта школа на 132 места.
Современное школьное здание возведено на месте старого в рамках нацпроекта «Образование». Общая стоимость строительства около 148 миллионов.
В Незнановской школе — 18 учебных классов. Есть кабинеты технологии, актовый зал, спортзал, стоматологический кабинет. Здесь также открыт один из 42 центров цифрового и гуманитарного образования «Точка роста». Территория вокруг школы благоустроена и оснащена спортивным оборудованием.
3. 1 сентября 2020 года в Астраханской области в селе Началово Приволжского района, открылась новая общеобразовательная школа на 800 мест.
Новая школа площадью 11,5 тысяч кв.м. имеет 3 этажа.
На пришкольной территории сооружены несколько спортивных площадок и тренажеры. У здания имеется своя котельная и насосная станция.
4. В г. Чистые пруды (Кировская область) приняла первых учеников школа № 25.
Школа рассчитана на 1,5 тыс. учеников.
Школа в Чистых прудах состоит из двух трехэтажных корпусов. Они соединены теплым переходом. В одном — учебные классы. Всего их 47, во втором физкультурный центр. В последнем на работу приняты фитнес-инструкторы и тренеры.
В Кирове запустили новую школу © kirov.online
Школа полностью укомплектована мебелью и всевозможными гаджетами для качественного преподавания предметов. Общественные помещения стильно украшены и освещены. Висят предметы декора и указатели. Причем, даже с шрифтом Брайля.
5. В р. Татарстан в селе Новое Шигалеево открыта новая школа на 1224 места.
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