termometrix Детские сады и школы

В Кирове открылась самая большая школа в области

В Кирове прошла приемка новой школы — Лицея информационных технологий № 28 (ЛИнТех) на улице Профсоюзной, 55 в слободе Шевели.Эта школа стала самой большой в Кировской области, рассчитанной на 1606 мест.

Лицей сохраняет свою специализацию: дизайн всех помещений посвящен технике и инженерии.Новый лицей включает три блока с учебными классами, просторным актовым залом, спортивным комплексом с бассейном, мастерскими, современными лабораториями и студиями. Созданы условия для детей с особенностями здоровья. Школа построена по нацпроекту «Молодежь и дети».

Источник: kirov-portal.ru

