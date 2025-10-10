В Кирове открылась самая большая школа в области
В Кирове прошла приемка новой школы — Лицея информационных технологий № 28 (ЛИнТех) на улице Профсоюзной, 55 в слободе Шевели.Эта школа стала самой большой в Кировской области, рассчитанной на 1606 мест.
Лицей сохраняет свою специализацию: дизайн всех помещений посвящен технике и инженерии.Новый лицей включает три блока с учебными классами, просторным актовым залом, спортивным комплексом с бассейном, мастерскими, современными лабораториями и студиями. Созданы условия для детей с особенностями здоровья. Школа построена по нацпроекту «Молодежь и дети».
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- В микрорайоне Чистые пруды состоялось торжественное открытие нового уч...щении ФОКа оборудованы спортивные и актовый залы, 25-метровый бассейн.
- В посёлке Могзон Забайкальского края открылся крупный образовательный ...троительство и оборудование комплекса обошлось в 1,6 млрд рублей.
- Новый корпус школы № 82 на 1050 мест построили на ул...8470; 82, сообщили в Министерстве строительства Пермского края.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0