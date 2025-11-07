Две новые школы, на 1,2 тыс. мест каждая, открылись сегодня в Казани и Набережных Челнах.

Физико-математический лицей № 123 в ЖК «Лето» на улице Анаса Тазетдинова в Советском районе построили в Казани. Строительство в рамках национального проекта «Молодежь и дети» обошлось в 1,6 млрд рублей.

Трехэтажное здание лицея рассчитано на 1224 ученика. Здесь есть два бассейна, два спортивных зала, актовый зал более чем на 550 мест, просторный школьный ресторан, где одновременно могут обедать более 400 детей, а также 74 учебных класса, профильные кабинеты, в том числе — кабинет робототехники и IT-полигон. На улице разместились футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки.

В Набережных Челнах новая многопрофильная школа № 39 также начала работу на 1,2 тысячи учеников

— Школа, проектная мощность которой 1224 человека, сегодня распахнула двери для 1602 обучающихся. Это учащиеся с пятого по 11 класс. Школа укомплектована педагогическими кадрами, — рассказала директор учреждения Наталия Тутова. — В школе шикарное оснащение, что позволило нам в этом учебном году организовать обучение в пяти профильных классах: социально-экономическом, социально-гуманитарном, технологическом, инженерном и естественно-научном классах. Если посмотреть дизайн школы, то основная тематика — это, конечно же, 400-летие города Набережные Челны. У нас открыта музейная экспозиция, посвященная истории города. Необычен дизайн еще и тем, что у нас имеется, помимо большого спортивного зала, легкоатлетический зал. У нас очень интересный дизайн актового зала — он у нас двухъярусный. Ребятишкам, я думаю, будет очень интересно посмотреть на все это. Также в школе есть лабораторные комплексы, комплексы для проведения исследовательских, практических и проектных работ. Теперь наша задача все это организовать, впустить в работу и давать определенные результаты — у нас очень стабильный, сильный и интересный педагогический коллектив.

Музей в школе оборудован телеэкранами и модульной стеной. Также современным решением стало то, что лобовое стекло автомобиля «КАМАЗ» выполнено в форме экрана, где можно показывать фильмы и проводить музейные уроки. Директор школы Наталия Тутова сообщила, что музеем будут заниматься учителя.

— В первый год хочется, чтобы этот музей увидели не только детки нашей школы. Конечно же, мы организуем экскурсии для близлежащих школ. У нас есть учителя, которые неравнодушны к этой деятельности, поэтому есть, кому это все организовать. И в рамках внеурочной деятельности мы хотим включить музейные уроки уже буквально с этой четверти, — рассказала Тутова.

