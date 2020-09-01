В Московской области открылись новые корпуса школ

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Новый корпус гимназии № 1 открылся в подмосковном Волоколамске

Четырёхэтажное здание построили не по типовому проекту, а по индивидуальному. Старшие и младшие классы планируют разделить по секциям. Ребята помладше будут располагаться на трех этажах в своем крыле, где есть отдельный вход и раздевалка.

«Сюда полностью перешла гимназия № 1 города Волоколамск. На сегодняшний день у нас здесь 911 учащихся. Вот это великолепное здание позволяет учиться здесь, несмотря на такое большое количество детей, в одну смену. Наша гимназия никогда не училась в одну смену, и для нас это событие приятное», — рассказала директор гимназии Ирина Дымова

Она добавила, что в школе оборудовали современные лаборатории и кабинеты. Кроме того, в распоряжении учеников находятся два спортивных зала и столовая.

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«Уже есть расписание, как будут дети питаться для того, чтобы не пересекались потоки. Мы находимся, наверное, в самом лучшем положении в округе, потому что наши большие коридоры, классы и холлы позволяют разводить потоки безболезненно для учебного процесса», — пояснила Дымова.

Новый корпус открылся в кадетской школе Люберец

Пристройка и основное здание школы соединяются двухуровневым переходом. В трёхэтажном здании предусмотрены классы для организации учебной и внеурочной деятельности учеников начальной школы, технические и административные помещения. Здесь смогут обучаться 200 школьников.

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Новый корпус на улице 3-е почтовое отделение предназначен для обучения начальных классов.

На прилегающей территории оборудованы спортивные и игровые площадки, установлены тренажеры и детские игровые комплексы. Запуск нового корпуса позволит обучаться в МОУ «Кадетская школа» в одну смену.

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Новый корпус самой большой школы в подмосковной Балашихе открыт 1 сентября

Пристройка на 400 мест стала главным подарком к 1 сентября для учащихся школы № 30, расположенной в микрорайоне Авиаторов в подмосковной Балашихе.

Работы стартовали в 2019 году. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, основные работы завершены в срок.

Новое здание школы № 14 открыли в День знаний в Балашихе, в новом зале расположены актовый и два спортивных зала, столовая, учебные классы, медицинский блок, а на прилегающей территории обустроено спортивное ядро.

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Новое здание школы рассчитано на 792 места. Учебный процесс в новой школе будет организован в одну смену. Более того, она позволит ликвидировать вторую смену в двух соседних образовательных учреждениях — школе № 14 и школе № 15.

В пос. Малаховка открылся новый корпус школы № 48 на 275 учащихся

Здание общеобразовательной школы на ул. Пионерской имеет три этажа с общей площадью 7274 м2. Учебные помещения обособленные, сгруппированы в секции-блоки по классам параллели или по назначению. В блоке для обучающихся 1 — 4 классов размещены учебные помещения с рекреациями, игровые комнаты для групп продленного дня, туалеты. Для обучающихся 1-х классов, посещающих группы продленного дня, предусмотрены спальные помещения. При кабинетах естествознания (химии, физики, биологии) предусмотрены лаборантские.

«В этом году у нас 76 первоклассников — три первых класса. Ученики начальных классов будут учиться в историческом здании школы № 48. В новом корпусе будут обучаться ученики 5-11 классов», — отметил директор школы Виктор Кулаков.

Он уточнил, что проект корпуса уникальный — в нем есть девять специализированных кабинетов. Среди них — столярный и слесарный цеха, кабинеты кулинарии и домоводства. Кроме того, есть оснащенные по последнему слову техники кабинеты химии, физики, биологии и географии. Также есть интерактивные доски и проекторы.

Открытие нового корпуса гимназии № 2 состоялось в Щелкове во вторник

Во вторник в микрорайоне Солнечный состоялось торжественное открытие нового корпуса гимназии № 2.

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Директор гимназии Маргарита Силантьева отметила что с 1 сентября 2020 года щелковская общеобразовательная школа № 2, к которой относится новый корпус, получила статус гимназии.

Новый корпус рассчитан на 1,1 тысячи мест. В нем установлено современное оборудование для обучения, предусмотрен просторный и современный пищеблок. Кроме физкультурного зала в школе, на улице расположено спортивное ядро, где дети могут заниматься в теплую погоду.

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1 сентября состоялось долгожданное открытие второго корпуса гимназии № 16 в Мытищах

Новое современное здание учебного заведения удалось возвести в кратчайшие сроки, и мытищинские школьники, проживающие в микрорайоне 25, получили на День знаний замечательный подарок.

По словам директора школы Ирины Лобановой, на праздничную линейку, проведённую только для первоклашек, пришли 130 выпускников детских садов. Всего в гимназии № 16 десять 1-х классов, в них будут учиться 330 первоклассников.

Сегодня школа на Новомытищинском проспекте, рассчитанная на 1100 мест, заполнилась 640 учениками.

Четырёхэтажное здание включает столовую на 400 мест, два спортивных зала, актовый зал на 400 мест и другие помещения.

Открытие нового корпуса гимназии имени Подольских курсантов состоялось 1 сентября в Климовске

Первое сентября 2020 года станет особенным для жителей микрорайона Климовск, особенно для северо-восточной его части (Весенняя). Здесь в День знаний на улице Революции, 2 открылась новая школа.

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Её ждали почти три десятилетия — с девяностых годов на этой улице стояло недостроенное здание школы. Мечта нескольких поколений жителей Весенней, где дети в школах год за годом учились во вторую смену, стала воплощаться в жизнь после объединения трёх территорий — Подольска, Климовска и Подольского района — в единый округ. Старое здание было снесено, а на его месте в 2018 году стала расти новая школа.

© tvpodolsk.ru

Гимназия имени Подольских курсантов в 2020 году — это три образовательных корпуса — академический находится в здании на проспекте 50-летия Октября, 18, классический располагается в здании школы № 6 на улице Первомайской, 3а, инновационный — на улице Революции, 2.

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Четырёхэтажное современное здание станет вторым домом для 1150 учеников.

Новая школа открылась в деревне Чёрная Истринского района

Новое учебное заведение в деревне Чёрная стало вторым корпусом Павловской средней школы. Всего здесь будет 22 класса, в том числе 5 первых.

© i.istravest.ru

Пуск нового корпуса поразгрузить Павловскую школу, где сейчас обучаются 1200 детей при расчётной мощности в 500.

© i.istravest.ru

Просторное, светлое здание рассчитано на 550 учащихся. Здесь 28 кабинетов, помещения для занятия музыкой, хореографией, два спортивных зала, мастерские, столовая. На территории есть стадион со специальным покрытием, беговыми дорожками и футбольным полем.

© i.istravest.ru

«Первый З» деревни Чёрной

Застройщик — компания «Группы ЛСР», построившая и весь ЖК «Нахабино Ясное», — оборудовал для школы отдельную газовую котельную. Но самое главное, у жителей комплекса наконец-то появилась школа в шаговой доступности. Здание передано в собственность муниципалитету.

Второй корпус Бутовской школы № 2 на 550 мест открыли в микрорайоне Дрожжино Ленинского городского округа во вторник

В торжественной линейке приняли участие 108 первоклассников. Всего школу будут посещать 580 человек.

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«Новое образовательное учреждение позволит детям быстро развивающегося жилого квартала учиться вблизи от дома и частично разгрузит переполненный первый корпус», — говорится в сообщении.

В школе будут функционировать спортивный и актовый залы, столовая на 290 мест, учебные классы с мультимедийной техникой, специализированные кабинеты с лабораториями, библиотека и хранилище для книг, медиатека. Для начальной школы оборудована зона отдыха со спальными местами.

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На территории образовательного учреждения располагается стадион с беговой дорожкой, гимнастическая площадка. Оборудована зона отдыха с малыми игровыми формами, комбинированная площадка для подвижных игр и площадка для активного отдыха детей основной школы.

https://360tv.ru/news/mosobl/novyj-korpus-gimnazii-otkrylsja-v-volokolamske/

https://lubertsyriamo.ru/article/den-znanij-v-lyubertsah-otkrytie-novyh-korpusov-i-torzhestvennye-linejki-452925

https://riamo.ru/article/450017/v-poselke-lyuberets-otkryli-novyj-korpus-shkoly-no48.xl

https://riamo.ru/article/450070/otkrytie-novogo-korpusa-gimnazii-no2-sostoyalos-v-schelkove-vo-vtornik.xl

https://riamo.ru/article/450128/novyj-korpus-shkoly-otkryli-v-leninskom-okruge.xl?mTitle=&mDesc=&mImg=&mImgWidth=&mImgHeight=

https://mytyshi.ru/news/46930/

http://xn----8sbancyabljpnebm2aiit6frfsd.xn--p1ai/torzhestvennoe-otkrytie-novogo-innovatsionnogo-korpusa-gimnazii-imeni-podolskih-kursantov-sostoyalos-1-sentyabrya-v-mikrorajone-klimovsk/

https://news.rambler.ru/education/44561607-shkolu-na-22-klassa-postroili-v-derevne-chernaya-v-istre/

https://riamo.ru/article/450169/novoe-zdanie-shkoly-no14-na-792-uchaschihsya-otkryli-v-den-znanij-v-balashihe.xl