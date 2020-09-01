Новые школы открылись в регионах России: обзор. Часть 6

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1. В г. Королёв (Московская обл.) 1 сентября 2020 года открылась школа на 660 мест. А также новые пристройки к трём школам.

Школа построена по индивидуальному архитектурному проекту, который отвечает всем современным требованиям. Площадь здания 10 507 кв.м, оно расположено на участке 2.65 га. Внутри — 35 кабинетов, спортивный и актовый залы, медицинский и пищеблок, библиотека, санитарно-гигиенические помещения. Есть лифт и подъемник для людей с ограниченными возможностями. На прилегающей территории проведено уникальное благоустройство, построены площадки для занятий спортом и отдыха.

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2. В Ярославской области на улице Тракторной в г. Рыбинск открыта школа на 786 мест.

Дмитрий Миронов открыл в Рыбинске новую школу © yarreg.ru

Всего в здании 42 учебных кабинета. На пришкольной территории обустроен хоккейный корт, баскетбольные и волейбольная площадки. Педагогический коллектив полностью укомплектован кадрами. Образовательный процесс будет идти в одну смену пять дней в неделю. В новом здании будут учиться ребята из трех близлежащих образовательных учреждений — школ № 14, 16 и 35.

Дмитрий Миронов открыл в Рыбинске новую школу © yarreg.ru

Общий объем финансирования — более 730 миллионов рублей, в том числе 440 миллионов — средства федерального бюджета, 220 миллионов — областного, 70 — местного.

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3. В Свердловской области в г. Невьянск открыта новая школа № 6.

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Образовательное учреждение на тысячу мест построено в рамках реализации национального проекта «Образование».

Четырехэтажная школа имеет два отдельных входа. В ней размещены 49 учебных кабинетов, столярная и слесарная мастерские, два кабинета технологии для домоводства, четыре спортивных зала, современный актовый зал на 400 мест со звуковым и цветовым оборудованием, 25 помещений пищеблока и обеденный зал на 500 человек, библиотека, которая состоит из зоны открытого хранения фондов, читального зала, мультимедийного центра, справочно-­информационного компьютерного центра и многое другое. Спортивные сооружения состоят из стадиона, двух спортивных площадок и тренажерной зоны, имеется три игровые площадки для детей начальной школы.

В рамках проекта по развитию цифровой образовательной среды учебные кабинеты, библиотека и прочие учебные кабинеты школы оснащены электронными средствами обучения с возможностью выхода в интернет для получения или размещения необходимой информации, учебных проектов.

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4. В Нижегородской области в г. Нижний Новгород состоялось торжественное открытие новой школы № 131 в микрорайоне «Цветы».

Губернатор открыл новую школу в ЖК «Цветы» в Нижнем Новгороде © static.mk.ru

Последний раз такое учебное заведение создавалось 11 лет назад.

Школа была построена по нацпроекту «Образование». Здание рассчитано на 1500 учащихся.

На строительство здания потрачено более 890 млн рублей, из которых 404 млн рублей было выделено из регионального бюджета.

Для школьников доступны мобильный компьютерный и лингафонный классы, многофункциональный актовый зал, лаборатории для занятия естественными науками, стадион и лыжная база. Кроме того, в медицинском блоке будут функционировать процедурный кабинет, а также стоматология.

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5. В р. Удмуртия в с. Постол Завьяловского района открылась новая школа.

Глава Удмуртии открыл новую школу в Завьяловском районе © udmurt.media

Сегодня в обновленную школу пошли более 140 детей, из них 16 первоклассников и 6 одиннадцатиклассников.

Здание построили за два года. В это время всех детей возили на учебу в соседние населенные пункты. Директор школы Татьяна Потебня рассказала, что на данный момент полностью сформирован преподавательский состав, учителя есть по всем предметам. 15 классов оснастили современным оборудованием, в здании появился спортзал, а во дворе — новый стадион.

Также для удобства маломобильных групп, на входе в школу установлен пандус, внутри здания есть лифт, оборудованные туалеты и раздевалки. В новой школе откроют классы естественнонаучного профиля, в дальнейшем планируется открыть медицинские классы.Образовательное учреждение рассчитано на 160 учеников

Общая стоимость строительства составила 243 млн рублей, из них 217 млн рублей выделили из федерального бюджета.

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6. В Краснодарском крае в г. Анапа в школе № 6 открыли новый корпус для начальных классов.

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В новом корпусе есть актовый зал на 100 мест, пищеблок и столовая на 200 мест, библиотека и медиатека, медицинский пункт, большой спортивный зал и студия танцев, лингафонные кабинеты для изучения иностранного языка, кабинеты для труда, моделирования и творчества. Предусмотрено все, чтобы детям было комфортно учиться. Также благодаря новому корпусу увеличилось количество классов.

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