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termometrix 15 января 2025, 11:40 21 Детские сады и школы

В Кстовском округе Нижегородской области открылся новый корпус Анкудиновской средней школы

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 © www.domostroynn.ru

Новый корпус школы на 675 учеников готовят к открытию в «КМ Анкудиновский Парк» в Кстовском округе. Образовательное учреждение, построенное в рамках национального проекта «Образование».

Строительство здания обошлось почти в 1,8 млрд рублей. В нем есть спортивный зал, кабинеты для занятий хореографией и гимнастикой, бассейн с двумя чашами, информационный центр с читальным залом, актовый зал, столовая, учебные классы, помещения для кружков и мастерских. Для здоровья учеников предусмотрен медпункт с кабинетами врача, процедурной, прививочной и стоматологии.

 © io.cdnstroy.ru

 © io.cdnstroy.ru

 © i5.cdnstroy.ru

 © i2.cdnstroy.ru

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Источник: https://www.domostroynn.ru/novosti/...zhegorodskom-zhk-ankudinovskiy-park

новая школа, Нижегородская область
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