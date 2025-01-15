В Кстовском округе Нижегородской области открылся новый корпус Анкудиновской средней школы

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Новый корпус школы на 675 учеников готовят к открытию в «КМ Анкудиновский Парк» в Кстовском округе. Образовательное учреждение, построенное в рамках национального проекта «Образование».

Строительство здания обошлось почти в 1,8 млрд рублей. В нем есть спортивный зал, кабинеты для занятий хореографией и гимнастикой, бассейн с двумя чашами, информационный центр с читальным залом, актовый зал, столовая, учебные классы, помещения для кружков и мастерских. Для здоровья учеников предусмотрен медпункт с кабинетами врача, процедурной, прививочной и стоматологии.

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