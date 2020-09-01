Новые школы открылись в регионах России: обзор. Часть 7

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1. 1 сентября 2020 года в г. Ижевск (Удмуртия) открыта новая школа № 20 на 900 учеников.

В школе представлены три профиля образования: информационно-технологический, физико-математический и оборонно-спортивный

Также здесь открыли «РЖД-класс».

Школу № 20 оснастили современной техникой: здесь интерактивные панели, лаборатории, мобильные компьютерные классы, лингафонный кабинет, медиатека, оборудование для конструирования, 3D-моделирования и робототехники.

На закупку оборудования направили около 147 млн рублей.

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2. В наукограде Кольцово Новосибирской области открыт лицей «Технополис».

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Новый лицей располагает уникальной материально-технической базой. Она включает в себя лабораторию трехмерного моделирования и прототипирования, лабораторию виртуальной и дополненной реальности, лабораторию беспилотных летательных аппаратов, лабораторию космической инженерии, полигон для занятий робототехникой, студию компьютерного дизайна, студию видеопроизводства, студию звукозаписи. Обучаться в лицее будут более 1200 детей.

Стоит сказать, что лицей также обладает спортивной базой, которая включает большой зал, малый зал со скалодромом, зал самбо, бассейн, тренажерный зал, лыжную базу, тир. Новое образовательное учреждение будет работать в формате «школы полного дня»: учебные занятия будут проводиться в первую смену. А во второй половине дня будет организована внеурочная деятельность, а также занятия по программам дополнительного образования детей и взрослых.

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3. В г. Брянск Брянской области открыла двери для учеников новая школа № 71.

В Брянске за парты новой школы №71 сядут 1166 детей © gorod-tv.com

Рассчитана организация на 1225 мест. Только первых классов здесь набрали восемь.

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4. В г. Железногорск Курской области открылась школа № 14 на 1000 учеников.

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Более 1 млрд рублей стоило строительство и 151 млн — оснащение. Здесь есть интерактивные панели, 3 спортивных зала, бассейн, сенсорные и игровые комнаты.

Школа долгожданная. Рассчитана на 1000 мест. Благодаря ей разгрузились ближайшие общеобразовательные учреждения — им не пришлось работать в 2 смены.

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5. В г. Курск Курской области открылась школа № 14 на 1000 учеников.

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Новая школа отвечает всем современным требованиям. В ней предусмотрено 3 спортивных зала, бассейн, библиотека с читальным залом, актовый зал с кинозалом, столовая на 300 мест, медицинская комната, стоматологический кабинет, спортивная площадка с минифутбольным полем, зал хореографии.

Среди учебного оборудования — цифровые лаборатории, мобильные компьютерные и лингафонные классы для старшего и среднего звена, лаборатория 3D моделирования, учебно-методический комплекс по изучению оборудования с числовым программным управлением, комплект оборудования для инвалидов и учащихся с ОВЗ и многое другое.

В новой школе детям предоставлена возможность освоить различные летние и зимние виды спорта.

Также школьники будут заниматься техническим моделированием, использовать возможности лабораторий, оснащенных оборудованием с числовым программным управлением.

На основании приказа Минобрнауки данная школа в соответствии с концепцией цифровой школы оснащена самыми современными средствами обучения и воспитания. Приобретены компьютеры и ноутбуки для кабинета информатики, мобильные компьютерные классы, цифровые лаборатории для предметных кабинетов; электронный образовательный комплекс, электронные средства обучения, электронные учебные пособия и электронные средства обучения и др.

В школе с 1 сентября открыты 40 классов, приняты на работу 85 педагогических работников и 40 единиц технического персонала.

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6. Средняя общеобразовательная школа № 31 города Йошкар-Олы (р. Марий Эл) утром 1 сентября впервые распахнула свои двери для юных горожан, проживающих в микрорайоне 9 В.

фото © marimedia.ru

Школа рассчитана на прием 825 учащихся, а разместиться в ней сможет 41 класс. Открытие учреждения стало долгожданным событием. Строительство велось в рамках нацпроекта «Образование», его стоимость составила почти 270 млн рублей.

Образовательное учреждение оснащено всем необходимым: современным оборудованием, спортплощадкой, зонами отдыха и подвижных игр. Здание доступно для маломобильных учащихся. Школа соответствует санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности.

− На оснащение учреждения современной ученической мебелью, интерактивными досками, проекторами, микроскопами, компьютерами, спортивным инвентарем были выделены средства федерального бюджета на сумму 140 миллионов рублей.

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Продолжение следует…