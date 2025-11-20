АО «Концерн «Калашников» выполнило годовой контракт на изготовление 7,62×54 мм снайперских винтовок Чукавина (СВЧ) и отгрузило изделия основному заказчику в полном объеме. Новый портфель государственных и экспортных контрактов на 2026 год предполагает увеличение производства СВЧ в несколько раз.

СВЧ предназначена для поражения живой силы, огневых и небронированных транспортных средств противника на дальностях до 1000 метров. Ее конструкция разработана с учетом современных требований к эргономике оружия подобного класса. Имеет эргономичную рукоятку управления из ударопрочного полимера, регулируемое усилие спуска, допускает использование современных прицелов и прицельных комплексов на единую верхнюю базу типа Пикатинни. Масса винтовки без магазина составляет 4,8 кг, калибр — 7,62 мм. Общая длина изделия (с разложенным прикладом и пламегасителем) — 1170 мм, длина ствола — 620 мм.

Напомним, вчера за большой вклад в разработку и производство вооружений и военной техники авторскому коллективу разработчиков СВЧ под руководством Андрея Чукавина была вручена премия имени С. И. Мосина.

«Эта высокая награда в очередной раз подчеркивает, что талантливый коллектив наших конструкторов, инженеров и производственников создал не просто новое высокотехнологичное изделие, а внес весомый вклад в укрепление обороноспособности Родины. Винтовка серийно и без задержек поставляется заказчикам, активно применяется в зоне проведения специальной военной операции», — отмечает генеральный директор АО «Концерн «Калашников», член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников.