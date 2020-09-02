Новые школы открылись в регионах России: обзор. Часть 9
1. В г. Махачкала (р. Дагестан) 1 сентября 2020 года открыт новый корпус школы № 26 на 604 ученических места. Это одна из семи новых школ, открытых в Дагестане в День знаний.
В школе предусмотрен спортзал площадью 432 кв. метров, актовый зал на 650 мест, пищеблок на 350 мест, где обеспечено горячее питание для учеников 1-4 классов, а также медицинский блок, который состоит из четырёх оборудованных кабинетов.
2. В с. Теречное Хасавюртовского района (р. Дагестан) открылась новая школа на 300 ученических мест.
Просторные корпусы и большие светлые кабинеты с современным оборудованием, библиотека, спортивный и актовый залы, медицинский блок и столовая. Возможности новой школы позволяют вести обучение в одну смену и проводить для желающих внеурочные занятия.
3. В с. Кандаураул Хасавюртовского района (р. Дагестан) открылась новая школа на 300 ученических мест.
4. В с. Акбулатюрт Хасавюртовского района (р. Дагестан) открылась новая школа на 120 ученических мест.
Власти Хасавюртовского района проинспектировали ход строительства школ в поселениях Кандаураул, Акбулатюрт и Кемсиюрт — Официальный сайт МО "Хасавюртовский район" © khasrayon.ru
5. В Хунзанском районе в с. Шотода (р. Дагестан) в селе Шотода открыта школа на 100 ученических мест.
6. В Хунзанском районе в с. Тлайлух (р. Дагестан) открыта школа на 100 ученических мест.
7. В Каякентском районе в с. Новые Викри (р. Дагестан) открыта новая школа на 420 ученических мест.
РИА «Дагестан» В рамках инвестпроекта в Каякентском районе строятся больница и школа © riadagestan.ru
РИА «Дагестан» В рамках инвестпроекта в Каякентском районе строятся больница и школа © riadagestan.ru
8. В Сулейман-Стальском районе в с. Касумкент (р. Дагестан) открыта новая школа на 150 ученических мест.
9. В с. Миатли Кизилюртовского района (р. Дагестан) открыта новая школа на 200 ученических мест.
Школа, введенная сегодня в строй действующих, оснащена современным техническим оборудованием в соответствии с последними стандартами школьного образования России.
В новом учебном году за парты сядет 151 ученик, 13 из которых — первоклассники. После традиционной линейки и первого школьного звонка классный руководитель первоклассников Замира Билитханова познакомила их с кабинетом для занятий и провела с ними их первый классный час. Ученик первого класса Хабирахман Гамбулатов поделился с ней своей мечтой — стать хорошим учителем и учить таких же малышей, каким сейчас является он сам. Дети очень довольны первым учебным днем и рады такой красивой и большой школе с новейшим оборудованием.
Продолжение следует…
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