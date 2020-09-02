Новые школы открылись в регионах России: обзор. Часть 10

© Фото из открытых источников

1. 1 сентября 2020 года в поселке Бугры Всеволожского района (Ленинградская область) состоялось открытие новой школы № 3.

В здании школы есть актовый зал на 570 мест со сценой, электромеханическим занавесом, кулисами, световым и звуковым оборудованием, гримерными, аппаратной и даже кладовой для хранения декораций.

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Кабинет для изучения иностранных языков укомплектован лингафонными кабинами. Для уроков труда на первом этаже расположены мастерские по деревообработке и обработке металла, кабинет кулинарии и домоводства.

Также в здании школы расположились библиотека с медиацентром, игровая комната с мягкой мебелью, обособленный медпункт и столовая.

© sun3-11.userapi.com

Стоимость работ по строительству школы в рамках федеральной программы «Стимул» оценивается в 692,5 млн рублей.

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2. В поселке Большой Унгут Манского района (Красноярский край) открылась новая школа на 60 учащихся.

Shkola Ungut © 24rus.ru

Проект для строительства школы разработали нетиповой. Впервые в Большом Унгуте появилось здание со специальной конструкцией, которая позволяет трансформировать помещения под нужды педагогов и учеников. Например, из одного кабинета с помощью мобильной перегородки можно сделать два.

На возведение нового здания школы из краевого бюджета потратили 56,6 млн рублей. Всего внутри 11 учебных классов, современный спортзал с душевыми, пищеблок, столовая, отдельные кабинеты технологии для мальчиков и девочек. На пришкольной территории оборудовали еще и спортивную площадку под открытым небом.

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3. В Красноярске в микрорайоне Преображенский (Красноярский край) открылась школа № 157 на 1280 учащихся.

© storage.myseldon.com

Она рассчитана на 1280 учеников, снаружи — красивое трехэтажное здание, отделанное современными материалами. Внутри — просторные холлы, коридоры, классы, спортивные залы. Оборудованы, что называется, по последнему слову школьной техники.

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4. В селе Разъезжее Ермаковского района (Красноярский край) открыта школа на 80 учащихся с дошкольными группами на 35 мест.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/mJrEecHrAGo

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5. В г. Тулун (Иркутская область) открыли школу «Новая эра» на 1275 мест.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области © static.irk.ru

Здесь есть два бассейна, спортивный и актовый залы, библиотека, классы робототехники, студия дизайна, издательский центр, телестудия, инженерный класс. Кабинеты физики, химии и биологии оснащены лабораторными комплексами, кабинеты естествознания, математики, физики, химии, биологии и географии — цифровыми лабораториями.

Новая школа в Тулуне © regnum.ru

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6. В г. Ангарск (Иркутская область) открылась новая школа на 825 мест.

© Фото из открытых источников

Школу начали строить в 2017 году. Три этажа каркаса здания были воздвигнуты менее, чем за два месяца. Помимо классов, проектом предусмотрены лабораторные кабинеты, два спортивных зала, столовая с отдельным входом, а также лифты для учащихся с особенностями здоровья. На прилегающем участке оборудована спортивная площадка с современным оборудованием.

На строительство объекта потратили более 725 миллионов рублей. Это средства муниципального, областного и федерального бюджетов.

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7. В п. Усть-Ордынский (Иркутская область) открыта школа на 285 мест.

Школа-интернат в поселке Усть-Ордынский. Фото пресс-службы правительства Иркутской области © static.irk.ru

Открытие гимназии позволит детям из отдаленных территорий получать качественное образование и ослабит нагрузку на пять действующих школ в поселке. В учреждении также будет методический центр по сохранению и развитию бурятского языка — его в Усть-Ордынском Бурятском округе изучают 23% школьников и 37% воспитанников детских садов.

В гимназии открыто 14 классов, рассчитанных на 285 детей. 64 ребенка будут круглосуточно пребывать в образовательном учреждении.

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8. В г. Свирск (Иркутская область) открыта школа на 250 мест.

© Фото из открытых источников

Школу начали строить еще в 2018 году. На эти цели выделили более 414 миллионов рублей из областного бюджета и более 21 миллиона — из муниципального. Трёхэтажное здание состоит из нескольких блоков. Здесь есть актовый зал, столовая, спортивный блок. Для маломобильных учеников оборудован лифт, пандусы.

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9. В с. Хомутово (Иркутская область) открыта школа на 725 мест.

Школа в Хомутово © irk.sibdom.ru

Новая школа включает 2 спортзала, актовый зал на 496 человек, школьный лифт. В здании установлено современное оборудование для предупреждения о пожарной ситуации и системы, обеспечивающие быструю эвакуацию.

На территории учреждения построен гараж для автобусов, которые будут возить учеников из близлежащих районов и поселений. Во дворе имеются современные спортивные площадки, школьные мастерские оснащены ткацкими и швейными станками, оверлоками, станками для дерево- и металлообработки. В медпункте имеется всё необходимое для качественного медицинского обследования.

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10. В с. Хомутово (Иркутская область) открыта музыкальная школа и адаптационно-педагогический центр «Надежда», который специализируется на реабилитации детей-инвалидов.

Музыкальная школа и АПЦ «Надежда», Иркутский район © irk.sibdom.ru

В новых помещениях открыта комната для раннего развития детей-инвалидов, установлено сенсорное оборудование для реабилитации, организованы мастерские для занятий ребят старшего возраста.

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11. В посёлке Целинный Нукутского района (Иркутская область) открыта малокомплектная школу на 154 места.

Новая школа в поселке Целинный откроется 1 сентября © irkobl.ru

В 2020 году из областного бюджета на это было предусмотрено более 76 млн руб и более 4 млн — из местного.

Новая школа соответсвует всем современным требованиям, в ней будут спортивный и актовый залы. Обучение будет идти в одну смену.

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Продолжение следует…