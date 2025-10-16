В Гатчине открыта новая школа
В Гатчине открыта школа на 800 учеников.
Три блока — начальной школы, основной школы и спортивного ядра — расходятся от центрального атриума, формируя Y-образную структуру.
Атриум играет роль центрального ядра и точки притяжения. Вокруг него по этажам сгруппированы общественные пространства, делающие школу полноценным образовательным центром: столовая, библиотека и медиатека, актовый и многофункциональные залы, медицинский блок, художественные мастерские. Такое расположение формирует удобную навигацию, способствует интеграции различных функций и создает условия для коммуникации между учениками разных возрастов.
Характерная конфигурация здания быстро принесла ему неофициальное название — «Y-школа». Этот образ отсылает не только к планировочному решению, но и к идее выбора, развития, движения в разные стороны, что символично отражает образовательный процесс.
Комментарии 0