В Гатчине открыта новая школа

В Гатчине открыта школа на 800 учеников.

Три блока — начальной школы, основной школы и спортивного ядра — расходятся от центрального атриума, формируя Y-образную структуру.

Атриум играет роль центрального ядра и точки притяжения. Вокруг него по этажам сгруппированы общественные пространства, делающие школу полноценным образовательным центром: столовая, библиотека и медиатека, актовый и многофункциональные залы, медицинский блок, художественные мастерские. Такое расположение формирует удобную навигацию, способствует интеграции различных функций и создает условия для коммуникации между учениками разных возрастов.

Характерная конфигурация здания быстро принесла ему неофициальное название — «Y-школа». Этот образ отсылает не только к планировочному решению, но и к идее выбора, развития, движения в разные стороны, что символично отражает образовательный процесс.

Источник: archi.ru

