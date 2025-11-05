MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 28
termometrix Детские сады и школы

В Новоселье Ленинградской области состоялось открытие новой современной школы на 825 мест

© lenoblast.bezformata.com

Ее строительством занимались партнеры из Белоруссии.Четырехэтажное здание площадью 18,5 тыс. кв. метров оснащено всем необходимым.

Внутри есть лифты, зоны отдыха, специализированные кабинеты и мастерские. Для физического развития учащихся предусмотрены два спортивных зала — для гимнастики и командных игр, а также современный тренажерный зал.

В настоящее время в школе уже сформировано 22 класса: 12 начальных, 7 средних и 3 старших. Профильное оснащение включает лингафонные кабинеты для изучения иностранных языков и столярные мастерские для трудового обучения.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: lenoblast.bezformata.com

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт