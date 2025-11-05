В Новоселье Ленинградской области состоялось открытие новой современной школы на 825 мест
Ее строительством занимались партнеры из Белоруссии.Четырехэтажное здание площадью 18,5 тыс. кв. метров оснащено всем необходимым.
Внутри есть лифты, зоны отдыха, специализированные кабинеты и мастерские. Для физического развития учащихся предусмотрены два спортивных зала — для гимнастики и командных игр, а также современный тренажерный зал.
В настоящее время в школе уже сформировано 22 класса: 12 начальных, 7 средних и 3 старших. Профильное оснащение включает лингафонные кабинеты для изучения иностранных языков и столярные мастерские для трудового обучения.
