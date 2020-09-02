Новая детская поликлиника открылась в г. Кемерово

© kemerovo.ru

Детская поликлиника, рассчитанная на прием 100 пациентов в смену, начала работу в Кемерове 1 сентября. Новое медучреждение находится в микрорайоне «Кемерово-Сити», который быстро развивается: сейчас в микрорайоне живут более 5 тысяч семей, скоро будет сдан детский сад на 200 мест, полным ходом идет строительство школы на 1225 учеников. Поликлиника будет обслуживать 5 педиатрических участков, на которых живут 4 тысячи детей.

Строительство поликлиники вела компания «СДС-Строй». Стоимость строительства — 100 млн рублей, на оборудование и оснащение клиники направлены еще 31 млн рублей. Источник финансирования — бюджет области.

Поликлиника площадью более 1 тысячи квадратных метров построена так, чтобы свести к минимуму контакты между пациентами. На первом этаже находится отделение неотложной помощи и обособленная секция «здорового ребенка». Центральный вход ведет в регистратуру и кабинеты участковых педиатров. На втором этаже расположен рентген-кабинет, физиотерапевтическое отделение с кабинетами электро- и светолечения.

Благодаря комплексному подходу пациенты смогут в одном месте получить диагностические и лечебные процедуры, которые проводят в амбулаторных условиях.

© kemerovo.ru

© kemerovo.ru