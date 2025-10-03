В Кузбассе открылся многофункциональный клинический госпиталь.В Кемерове открылся современный медицинский центр, который в приоритетном порядке будет предоставлять помощь ветеранам СВО и их семьям.Пятиэтажный клинический госпиталь был создан на средства частного капитала.

Госпиталь оснащен современным оборудованием и укомплектован врачами высшей категории. В рамках программы ОМС пациенты смогут получить консультации по множеству направлений, включая клиническую лабораторную диагностику, колопроктологию, рентгенологию, травматологию и ортопедию, урологию, хирургию, эндоскопию, нефрологию, анестезиологию и реаниматологию.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Семья» в госпитале будет реализована программа «Мужской фактор бесплодия», позволяющая мужчинам пройти полный комплекс обследований, включая подготовку к ЭКО. Планируется открытие диагностического центра «замкнутого цикла» с доступом к рентгенологическим и маммографическим обследованиям, УЗИ, ангиографии, компьютерной и магнитно-резонансной томографии.

В Краснодаре начал работу современный медицинский центр

В Краснодаре начал работу современный медицинский центр CL Doctor — один из передовых оснащенных кластеров на юге России. Учреждение объединяет более 100 врачей по 40 направлениям и предлагает пациентам услуги экспертного уровня.

В центре внедрена концепция «всё за один визит»: пациент может сдать анализы в ближайшем пункте лаборатории CL LAB, пройти комплексную диагностику и получить эффективный план лечения в тот же день. Для этого используется более 200 единиц высокоточного оборудования ведущих мировых производителей.

https://kubanto...entr-cl-doctor/

В Красноярске открыт новый медицинский центр

Клиника предлагает широкий спектр амбулаторно-поликлинических услуг для взрослых пациентов, охватывающих все основные направления — от терапии и гинекологии до нейрохирургии. Приём будут вести более 20 высококвалифицированных узких специалистов.

Инструментальная диагностика представлена всеми основными методами обследования — УЗИ, МРТ, эндоскопия (гастроскопия, бронхоскопия, колоноскопия) и функциональная диагностика.

Стоматологическое отделение MEDICA предоставляет полный спектр услуг для взрослых и детей: лечение терапевтических патологий, хирургическое лечение зубов и имплантация.

https://medica-...dlya-vsey-semi/