В Краснодарском крае заложили 614 гектаров молодых садов

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Предприятия Краснодарского края уже заложили 614 гектаров молодых садов. Это более 40 процентов от плана на текущий год.

За последние три года в крае высажено свыше 5,8 тыс. га молодых садов. Ранее в Роспатенте регионом было зарегистрировано географическое наименование «Кубанские яблок».

Объём поддержки садоводов Краснодарского края в 2020 году составит 800 млн рублей. Средства идут на закладку и уход за ягодниками и плодовыми насаждениями, установку шпалеры и капельного орошения.

Активно развивается и питомниководство. Сейчас в крае 20 плодовых питомников, в которых выращивают свыше 6 млн штук плодовых саженцев.

Краснодарский край традиционно является основным сельскохозяйственным регионом России, эксперты неоднократно называли Кубань житницей России и гарантом продуктовой безопасности страны. Кубань производит около половины всех фруктов и ягод страны, регион поставляет разные виды культур в другие области России, в том числе яблоки и косточковые.

По данным Администрации Краснодарского края, в 2019 году садоводческие хозяйства региона собрали свыше 100 тыс. тонн яблок, урожай косточковых культур составил порядка 20 тыс. тонн.