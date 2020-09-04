В Кабардино-Балкарии стали выращивать африканского клариевого сома

© mcx.gov.ru

В Прохладненском районе Кабардино-Балкарии благодаря грантовой поддержке появилось фермерское хозяйство, занимающееся разведением рыбы.

В 2019 году глава КФХ Ирина Мисрокова представила свой проект по разведению рыбы на конкурсный отбор в Минсельхоз Кабардино-Балкарии по направлению «Агростартап» в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Выдержав все этапы конкурса, хозяйство получило грант и на полученные средства в конце прошлого года был приобретен рыбопосадочный материал и бассейны для разведения рыбы.Не прошло еще и года, а хозяйство уже показывает хорошие результаты.«Мы решили выращивать не совсем привычную для наших мест рыбу — африканского клариевого сома. На тот момент разведением такого сома в республике никто не занимался, но мы рискнули попробовать первыми. Тщательно изучили особенности выращивания рыбы и результатом мы довольны. Такая рыба легко приспосабливается к обитанию в бассейне, устойчива к заболеваниям и её несложно выращивать. Содержится рыба в бассейнах с использованием системы замкнутого водоснабжения, которая предназначена для создания оптимальных условий для рыбы», — рассказала Ирина Мисрокова.В трех бассейнах содержатся рыбы трех возрастных групп, получается своеобразный детский сад. В одном бассейне содержатся мальки весом 7-8 грамм, во втором бассейне обитают мальки постарше, и в самом большом живет взрослая рыба.«Взрослые особи, которые были запущены в бассейны в прошлом году, уже достигли веса 1-1,5 кг, такая рыба считается товарной, — пояснила фермер, — мы заключили уже договор на поставку рыбы, поэтому проблем с реализацией у нас нет. Клариевый сом обладает замечательными вкусовыми качествами: вкусное мясо, нет мелких костей, нет яркого привкуса рыбы, оптимальное сочетание полезных компонентов, необходимых для здорового питания, поэтому эту рыбу относят к диетическим продуктам, она рекомендована детям и людям с сахарным диабетом. Цвет мяса зависит от возраста рыбы — до года мясо белое, а потом приобретает розовый оттенок».Теперь Ирина ставит задачи по расширению производства, чтобы на столах жителей Кабардино-Балкарии всегда была свежая, качественная и вкусная рыба.