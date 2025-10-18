В Кабардино-Балкарии состоялось открытие 162-метрового моста через реку Терек
Мост Джулат через реку Терек, длиной 162 метра, открыли в Кабардино-Балкарии.
Мост построили практически заново, он стал длиннее и шире предыдущего, а движение по нему будет осуществляться по четырем полосам.
На время строительства автомобильное сообщение осуществлялось через временную 80-метровую переправу.
В рамках реконструкции специалисты усилили опорные части, установили новые береговые опоры и полностью заменили пролетные строения. На всем протяжении моста установили светильники, ограждения и оборудовали тротуары. Сооружение также оснастили современной системой фильтрации воды — для улучшения экологического состояния бассейна реки Терек.
Комментарии 0