MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
вчера 39
Великоросс Дорожное строительство

В Кабардино-Балкарии состоялось открытие 162-метрового моста через реку Терек

© static.mk.ru

Мост Джулат через реку Терек, длиной 162 метра, открыли в Кабардино-Балкарии.

Мост построили практически заново, он стал длиннее и шире предыдущего, а движение по нему будет осуществляться по четырем полосам.

На время строительства автомобильное сообщение осуществлялось через временную 80-метровую переправу.

В рамках реконструкции специалисты усилили опорные части, установили новые береговые опоры и полностью заменили пролетные строения. На всем протяжении моста установили светильники, ограждения и оборудовали тротуары. Сооружение также оснастили современной системой фильтрации воды — для улучшения экологического состояния бассейна реки Терек.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: kavkaz.mk.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт