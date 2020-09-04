В Новгородской области бумкомбинат «Волга» запустил производство по выпуску термомеханической массы

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В Нижегородской области дан старт новой линии по выпуску термомеханической массы на Балахнинском бумкомбинате АО «Волга».

Производство создано менее, чем за 2 года. Благодаря ему комбинат планирует увеличить выпуск бумаги на 20%, до 320 тыс. тонн в год.

Инвестиции в проект составили около 1,5 млрд рублей. Новая линия создавалась при поддержке Фонда развития промышленности РФ, сумма льготного займа от которого составила 394 млн рублей.

Новое производство позволит создать около 200 новых рабочих мест и обеспечить более 600 млн рублей налоговых отчислений.

Запуск линии позволит увеличить и объемы экспорта. Уже сейчас более 70 процентов балахнинской бумаги идет за рубеж. Основные потребители — Индия, Китай, страны Европы и Африки.

«Наш комбинат — единственный в России, выпускающий газетную бумагу из термомеханической массы без добавления целлюлозы. А реализованный сейчас инвестпроект позволяет АО „Волга“ стать вертикально интегрированной лесопромышленной компанией и увеличить производство бумаги и других изделий из древесины глубокой переработки. Он, с одной стороны, обеспечивает высокое качество продукции, а с другой — стабильный спрос не только на территории страны, но и на экспортных рынках. В числе наших крупнейших потребителей — компании Индии, Китая, стран Европы и Африки», — сказал генеральный директор АО «Волга» Сергей Пондарь.

Он добавил, что в период пандемии коронавируса бумкомбинат нашел новые ниши, в частности, в секторе упаковки и бумаги для гофрирования. Помимо инвестиционной программы, направленной на расширение производства, модернизацию оборудования, повышение энергоэффективности, создание объектов лесной инфраструктуры, в АО «Волга» реализуется масштабная экологическая политика, что позволяет, несмотря на расширение производства, сохранять низкие показатели фактических выбросов.

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