Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» начал сборку первого подкилевого отсека для пассажирского самолета МС-21-310. На НАЗ «Сокол» уже поступили верхняя и нижняя секции отсека, а также гермоднище. Сейчас специалисты выполняют окончательную сборку этого важного агрегата.

Работа ведется в рамках кооперации: сейчас нижегородский завод собирает уже произведенные на других предприятиях детали. При этом «Сокол» выпускает большую часть номенклатуры деталей для этого агрегата.

Для сборки подкилевого отсека на нижегородском авиазаводе подготовили участок агрегатно-сборочного цеха. После сборки отсек передадут по цепочке предприятий ОАК для сборки лайнера.

На третьем этапе производство отсека полностью локализуют на «Соколе». Для этого завод введет в эксплуатацию новое оборудование и освоит изготовление листовых обшивок и деталей для гидравлической и топливной систем, а также системы кондиционирования. Параллельно отсеки будет производить завод ОАК в Ульяновске. Планируется выпуск 24 комплектов ежегодно.

Подкилевой отсек является критически важным элементом самолета и предъявляет повышенные требования к качеству. Производство отсеков будет идти параллельно в Нижнем Новгороде и Ульяновске, что обеспечит высокий темп выпуска. После получения сертификата типа планируется выпускать до 24 комплектов отсеков в год.