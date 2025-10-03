Нижегородский «Сокол» начал сборку первого подкилевого отсека самолёта МС-21-310
Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» начал сборку первого подкилевого отсека для пассажирского самолета МС-21-310. На НАЗ «Сокол» уже поступили верхняя и нижняя секции отсека, а также гермоднище. Сейчас специалисты выполняют окончательную сборку этого важного агрегата.
Работа ведется в рамках кооперации: сейчас нижегородский завод собирает уже произведенные на других предприятиях детали. При этом «Сокол» выпускает большую часть номенклатуры деталей для этого агрегата.
Для сборки подкилевого отсека на нижегородском авиазаводе подготовили участок агрегатно-сборочного цеха. После сборки отсек передадут по цепочке предприятий ОАК для сборки лайнера.
На третьем этапе производство отсека полностью локализуют на «Соколе». Для этого завод введет в эксплуатацию новое оборудование и освоит изготовление листовых обшивок и деталей для гидравлической и топливной систем, а также системы кондиционирования. Параллельно отсеки будет производить завод ОАК в Ульяновске. Планируется выпуск 24 комплектов ежегодно.
Подкилевой отсек является критически важным элементом самолета и предъявляет повышенные требования к качеству. Производство отсеков будет идти параллельно в Нижнем Новгороде и Ульяновске, что обеспечит высокий темп выпуска. После получения сертификата типа планируется выпускать до 24 комплектов отсеков в год.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Полевые испытания беспилотной машины для шахт провели в поселке Пешела...рупных горно-металлургических компаний России, отмечается в сообщении.
- роботВ Дмитровском филиале МГТУ им. Н.Э. Баумана генеральный дире...ы, будет использоваться при изготовлении композитного крыла самолета МС-21.
- 31 января переданы представителям трёх муниципалитетов Свердловской области...рта учитывались запросы и потребности каждого из муниципалитетов.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0