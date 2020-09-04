Благоустройство. Волгоград, Краснодар, Калининград

1. В Волгограде для жителей открыли новую зону отдыха

4 сентября в Волгограде для посещения жителей города открыли Александровский сад.

© volgeparhia.ru

Основные строительно-монтажные работы уже завершены и открытие первоначально планировалось на День города 5 сентября.

© bloknot-volgograd.ru

Но из-за сложной санитарно-эпидемиологической обстановки торжественное открытие сада было перенесено на более поздний период.

© volgeparhia.ru

На площади в 1,7 гектара переплетается сеть дорожек и аллей, которые ведут к амфитеатру, фонтану и Райскому саду.

© volgeparhia.ru

Архитекторы и проектировщики постарались сделать сквер не только историческим, но и современным, максимально понятным для молодого поколения. Именно поэтому здесь появилась уличная библиотека, скамьи с подзарядками для гаджетов, Wi-Fi.

© bloknot-volgograd.ru

© bloknot-volgograd.ru

© volgograd.ru

© volgeparhia.ru

Центральной частью сквера является строящийся собор Александра Невского. Его планируют освятить в 2021 году.

2. Завершена реконструкция в четырёх районах Краснодарского края:

— в Крымском районе благоустроили аллею

В Крымске завершены работы по благоустройству аллеи на улице Красноармейской. На территории порядка 5 тысяч м2 высадили 130 деревьев (липа, груша, платан, черёмуха, магнолия и крымская сосна) и 850 кустарников. На территории уложен газон.

© s14.stc.all.kpcdn.net

На аллее уложена тротуарная плитка, оборудована площадка для воркаута, детская игровая зона, установили 14 скамеек и фигуры из искусственной травы.

© pervoe.fm

© i.mycdn.me

© i.mycdn.me

На эти цели из федерального, краевого и местного бюджетов было направлено 13 млн рублей.

— в Апшеронском районе завершены работы по благоустройству в рамках нацпроекта

В этом году в муниципалитете реконструировали парк, сквер и дворовую территорию общей площадью более 80 тыс. кв. метров.

© newgkh.krasnodar.ru

© newgkh.krasnodar.ru

В Апшеронске завершился второй этап благоустройства парка «Юность». Специалисты капитально отремонтировали летнюю эстраду и танцплощадку, озеленили территорию.

© aif-s3.aif.ru

В городе также реконструировали дворовую территорию площадью порядка 12 тыс. м2.

© newgkh.krasnodar.ru

Здесь провели озеленение, уложили тротуарную плитку, установили малые архитектурные формы, скамейки, урны и светильники. На эти цели было направлено 32 млн рублей.

© newgkh.krasnodar.ru

Кроме того, благоустроен сквер в станице Кубанской. На площади в 10 тыс. м2 рабочие установили уличное освещение, малые архитектурные формы, сделали дорожки и ливневую канализацию, провели озеленение.

На реконструкцию парка и дворовой территории в районном центре, а также сквера в станице Кубанской было направлено более 30 млн рублей.

— в Успенском районе Краснодарского края благоустроили парк в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

На реконструкцию общественной территории из всех уровней бюджета было направлено более 13 млн рублей.

© admuspenskoe.ru

В селе Коноково рабочие завершили благоустройство парка на площади порядка 13 тысяч кв. метров. Специалисты обновили тротуарную плитку, проложили новые дорожки, установили малые архитектурные формы, парковые скамейки и урны, а также отремонтировали мемориал, посвященный 50-летию Победы.

© kuban24.tv

Кроме того, продолжаются работы по благоустройству центрального парка в селе Успенском. Здесь планируют установить скамейки, урны и малые архитектурные формы, а также провести озеленение.

— в Тихорецком районе Краснодарского края после реконструкции открылся парк

Зеленую зону благоустроили в станице Архангельской в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Работы в парке возле мемориала погибшим воинам велись с марта.

© i.mycdn.me

— За это время была облагорожена территория у мемориала, дорожки уложены плиткой на площади 5500 м2, установлены детская игровая площадка и спортивные тренажеры, — рассказали в администрации Тихорецкого района.

© i.mycdn.me

На благоустройство парка было выделено более 20 млн рублей.

Это был первый этап реконструкции, запланировано дальнейшее благоустройство парковой зоны.

В этом году в рамках нацпроекта также реконструируют парк в поселке Парковом Тихорецкого района.

3. Завершён второй этап реконструкции острова Канта в Калининграде

3 сентября после реконструкции в Калининграде открылся «Остров Канта».

Остров Канта — историческая нежилая островная часть города Калининграда, расположенная в окружении реки Преголя, в самом сердце города. Основными достопримечательностями Острова являются Кафедральный собор Калининграда, могила Канта, парк скульптуры, а также Медовый мост, связывающий остров с Рыбной деревней.

© s11.stc.all.kpcdn.net

Главное, что сделали с пешеходным покрытием — заменили советские плиты на аутентичную брусчатку. Её, в частности, уложили перед входом в Кафедральный собор. У могилы Канта обновили газоны и тоже уложили брусчатку.

© kaskad.tv

За это время преобразилась территория вокруг собора. Появились новое озеленение, освещение и малые архитектурные формы. Также были отремонтированы подпорные стенки по периметру собора.

© kaskad.tv

© newkaliningrad.ru

Было сделано более одного километра пешеходных дорожек.

© ruwest.ru

Ну, а центральную аллею, конечно же расширили.

© kaskad.tv

Общий экстерьер парка, попытались сохранить в стилистике 50-60 годов прошлого столетия.

© kaskad.tv

Большое внимание на острове Канта уделили освещению. Для этого поменяли фонари. Установили столбики с подсветкой по тротуару.

© kaskad.tv

© newkaliningrad.ru

Скульптурные группы дополнительно высветили лампами.

© kaskad.tv

На острове появились металлические вывески с цитатми великих людей.

© newkaliningrad.ru

© newkaliningrad.ru

Одно дерево особенное, можно назвать его кантовским. На крону проецируется портрет великого философа. Эту картину, гордость проектировщиков, можно наблюдать со стороны синагоги и Медового моста.

© s11.stc.all.kpcdn.net

https://www.kub...e/news/3979993/

https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/548790/

https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/548930/

https://kaskad....-foto-reportazh