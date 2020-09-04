Благоустройство. Волгоград, Краснодар, Калининград
1. В Волгограде для жителей открыли новую зону отдыха
4 сентября в Волгограде для посещения жителей города открыли Александровский сад.
Основные строительно-монтажные работы уже завершены и открытие первоначально планировалось на День города 5 сентября.
Но из-за сложной санитарно-эпидемиологической обстановки торжественное открытие сада было перенесено на более поздний период.
На площади в 1,7 гектара переплетается сеть дорожек и аллей, которые ведут к амфитеатру, фонтану и Райскому саду.
Архитекторы и проектировщики постарались сделать сквер не только историческим, но и современным, максимально понятным для молодого поколения. Именно поэтому здесь появилась уличная библиотека, скамьи с подзарядками для гаджетов, Wi-Fi.
Центральной частью сквера является строящийся собор Александра Невского. Его планируют освятить в 2021 году.
2. Завершена реконструкция в четырёх районах Краснодарского края:
— в Крымском районе благоустроили аллею
В Крымске завершены работы по благоустройству аллеи на улице Красноармейской. На территории порядка 5 тысяч м2 высадили 130 деревьев (липа, груша, платан, черёмуха, магнолия и крымская сосна) и 850 кустарников. На территории уложен газон.
На аллее уложена тротуарная плитка, оборудована площадка для воркаута, детская игровая зона, установили 14 скамеек и фигуры из искусственной травы.
На эти цели из федерального, краевого и местного бюджетов было направлено 13 млн рублей.
— в Апшеронском районе завершены работы по благоустройству в рамках нацпроекта
В этом году в муниципалитете реконструировали парк, сквер и дворовую территорию общей площадью более 80 тыс. кв. метров.
В Апшеронске завершился второй этап благоустройства парка «Юность». Специалисты капитально отремонтировали летнюю эстраду и танцплощадку, озеленили территорию.
В городе также реконструировали дворовую территорию площадью порядка 12 тыс. м2.
Здесь провели озеленение, уложили тротуарную плитку, установили малые архитектурные формы, скамейки, урны и светильники. На эти цели было направлено 32 млн рублей.
Кроме того, благоустроен сквер в станице Кубанской. На площади в 10 тыс. м2 рабочие установили уличное освещение, малые архитектурные формы, сделали дорожки и ливневую канализацию, провели озеленение.
На реконструкцию парка и дворовой территории в районном центре, а также сквера в станице Кубанской было направлено более 30 млн рублей.
— в Успенском районе Краснодарского края благоустроили парк в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»
На реконструкцию общественной территории из всех уровней бюджета было направлено более 13 млн рублей.
В селе Коноково рабочие завершили благоустройство парка на площади порядка 13 тысяч кв. метров. Специалисты обновили тротуарную плитку, проложили новые дорожки, установили малые архитектурные формы, парковые скамейки и урны, а также отремонтировали мемориал, посвященный 50-летию Победы.
Кроме того, продолжаются работы по благоустройству центрального парка в селе Успенском. Здесь планируют установить скамейки, урны и малые архитектурные формы, а также провести озеленение.
— в Тихорецком районе Краснодарского края после реконструкции открылся парк
Зеленую зону благоустроили в станице Архангельской в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Работы в парке возле мемориала погибшим воинам велись с марта.
— За это время была облагорожена территория у мемориала, дорожки уложены плиткой на площади 5500 м2, установлены детская игровая площадка и спортивные тренажеры, — рассказали в администрации Тихорецкого района.
На благоустройство парка было выделено более 20 млн рублей.
Это был первый этап реконструкции, запланировано дальнейшее благоустройство парковой зоны.
В этом году в рамках нацпроекта также реконструируют парк в поселке Парковом Тихорецкого района.
3. Завершён второй этап реконструкции острова Канта в Калининграде
3 сентября после реконструкции в Калининграде открылся «Остров Канта».
Остров Канта — историческая нежилая островная часть города Калининграда, расположенная в окружении реки Преголя, в самом сердце города. Основными достопримечательностями Острова являются Кафедральный собор Калининграда, могила Канта, парк скульптуры, а также Медовый мост, связывающий остров с Рыбной деревней.
Главное, что сделали с пешеходным покрытием — заменили советские плиты на аутентичную брусчатку. Её, в частности, уложили перед входом в Кафедральный собор. У могилы Канта обновили газоны и тоже уложили брусчатку.
За это время преобразилась территория вокруг собора. Появились новое озеленение, освещение и малые архитектурные формы. Также были отремонтированы подпорные стенки по периметру собора.
Было сделано более одного километра пешеходных дорожек.
Ну, а центральную аллею, конечно же расширили.
Общий экстерьер парка, попытались сохранить в стилистике 50-60 годов прошлого столетия.
Большое внимание на острове Канта уделили освещению. Для этого поменяли фонари. Установили столбики с подсветкой по тротуару.
Скульптурные группы дополнительно высветили лампами.
На острове появились металлические вывески с цитатми великих людей.
Одно дерево особенное, можно назвать его кантовским. На крону проецируется портрет великого философа. Эту картину, гордость проектировщиков, можно наблюдать со стороны синагоги и Медового моста.
https://www.kub...e/news/3979993/
https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/548790/
https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/548930/
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04.09.2023:14:15