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Уникальное производство композитных материалов для ракетно-космической и авиационной отраслей

Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина в Калужской области — одно из ведущих научно-производственных предприятий России в области создания высокотехнологичной продукции для авиационной, ракетно-космической техники, транспорта.

С 1994 года носит статус Государственного научного центра Российской Федерации. Специализацией предприятия являются прикладные исследования в области создания новых материалов, уникальных конструкций и технологий, а также серийное производство инновационной продукции из полимерных композиционных, керамических и стеклообразных материалов.

 © www.mkkaluga.ru

 © www.mkkaluga.ru

 © www.mkkaluga.ru

 © www.mkkaluga.ru

 © www.mkkaluga.ru

 © www.mkkaluga.ru

 © www.mkkaluga.ru

 © www.mkkaluga.ru

 © www.mkkaluga.ru

 © www.mkkaluga.ru

 © www.mkkaluga.ru

 © www.mkkaluga.ru

 © www.mkkaluga.ru

 © www.mkkaluga.ru

 © www.mkkaluga.ru

 © www.mkkaluga.ru

 © www.mkkaluga.ru

 © www.mkkaluga.ru

 © www.mkkaluga.ru

 © www.mkkaluga.ru

 © www.mkkaluga.ru
Источник: https://www.mkkaluga.ru/photo/gallery/21212-395692.html

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НПП Технология им.А.Г.Ромашина, Калужская область, композиты
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