Уникальное производство композитных материалов для ракетно-космической и авиационной отраслей

Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина в Калужской области — одно из ведущих научно-производственных предприятий России в области создания высокотехнологичной продукции для авиационной, ракетно-космической техники, транспорта.

С 1994 года носит статус Государственного научного центра Российской Федерации. Специализацией предприятия являются прикладные исследования в области создания новых материалов, уникальных конструкций и технологий, а также серийное производство инновационной продукции из полимерных композиционных, керамических и стеклообразных материалов.

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