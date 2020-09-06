Добавить статью
Лого Сделано у нас
Спортивные объекты

В Адыгее открылся первый ледовый дворец

 © adygei.er.ru

Первый ледовый комплекс в спортивной истории Адыгеи открылся 6 июля матчем между командой хоккейного клуба «Полисмен» Российской секции Международной полицейской ассоциации и сборной любителей хоккея Адыгеи.

Ледовое поле катка комплекса «Оштен» в Майкопе имеет размеры 29×60 метров; трибуны рассчитаны на 301 зрителя, включая места для инвалидов. Есть всё необходимое для проведения сборов, тренировочных матчей с командами из других регионов, а также детских и юношеских соревнований различного уровня.

 © adigeatoday.ru

В ледовом дворце будут функционировать секции хоккея и фигурного катания, а также организован прокат для всех желающих покататься на льду. В здании созданы четыре зоны — общественная для массового катания и отдыха посетителей, спортивная часть для учебно-тренировочного процесса, а также административный и технический отделы.

На возведение и оснащение объекта из федерального и регионального бюджетов было направлено свыше 262 млн рублей.

 © adygheya.ru

 © adygheya.ru

 © adygheya.ru
Источник: https://tass.ru/sport/9383311

спортивные сооружения, Адыгея
  • Комментарий удален
  • Human RS Human RS
    06.09.2022:31:49

    Формально уже было:

    https://sdelano...u/blogs/134549/

    #1208173
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      07.09.2000:09:08

      Угу.

      Открываем ссылку тогдашнего сообщения и видим заголовок: «В Адыгее достроили первый в регионе ледовый дворец». В тексте то же.

      А у автора сообщения: «В Майкопе открыли новую ледовую арену».

      Старый трюк. Модераторы не доработали.

      Отредактировано: Сергей Котенко~00:11 07.09.20
      #1208185
      • Александр Климов Александр Климов
        07.09.2006:29:15

        1) Майкоп- столица Адыгеи.

        2) открывал Глава Республики 10.07.2020

        3) У Вас министр спорта РФ открывал ( формально в честь визита)

        #1208192
        • Сергей Котенко Сергей Котенко
          07.09.2010:03:38

          Уважаемый Александр, я понимаю вашу досаду. Такие ситуации случаются у всех, и у меня тоже они были неоднократно.

          Просто будьте в следующий раз внимательнее. И всего-то делов.

          10 июня Глава Адыгеи действительно посещал Ледовый дворец в Майкопе, но не для открытия:

          В Адыгее завершили подготовку к открытию новой ледовой арены

          МАЙКОП, 11 июня 2020, 10:13 — REGNUM Ледовая арена «Оштен» в Майкопе, предназначенная для занятий хоккеем и фигурным катанием, построена с опережением графика и готова к открытию. Спорткомплекс рассчитан на 360 посадочных мест, часть из которых предусмотрена для маломобильных граждан, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства Адыгеи.

          «Ледовая арена „Оштен“, сдача которой намечалась на сентябрь [2020 года], была построена в течение года с опережением графика. Она рассчитана на 360 посадочных мест, где также предусмотрены места для маломобильных групп населения», — сказано в сообщении.

          Отмечается, что в комплексе созданы необходимые условия для тренировок и выступлений спортсменов. Здесь имеются залы для силовых и теоретических занятий, кабинет медицинского персонала с необходимым оборудованием, раздевалки и т. д.

          Накануне, 10 июня, ледовую арену посетил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. В ходе инспекции он отметил, что ввод в эксплуатацию нового спорткомплекса поспособствует развитию зимних видов спорта в республике и даст новые возможности для пропаганды здорового образа жизни. Руководитель региона ожидает, что теперь в Адыгее появятся свои перспективы у профессионального хоккея и фигурного катания.

          https://regnum....rt/2978775.html

          #1208216
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,