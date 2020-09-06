В Адыгее открылся первый ледовый дворец
Первый ледовый комплекс в спортивной истории Адыгеи открылся 6 июля матчем между командой хоккейного клуба «Полисмен» Российской секции Международной полицейской ассоциации и сборной любителей хоккея Адыгеи.
Ледовое поле катка комплекса «Оштен» в Майкопе имеет размеры 29×60 метров; трибуны рассчитаны на 301 зрителя, включая места для инвалидов. Есть всё необходимое для проведения сборов, тренировочных матчей с командами из других регионов, а также детских и юношеских соревнований различного уровня.
В ледовом дворце будут функционировать секции хоккея и фигурного катания, а также организован прокат для всех желающих покататься на льду. В здании созданы четыре зоны — общественная для массового катания и отдыха посетителей, спортивная часть для учебно-тренировочного процесса, а также административный и технический отделы.
На возведение и оснащение объекта из федерального и регионального бюджетов было направлено свыше 262 млн рублей.
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