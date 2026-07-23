Автопарк общественного транспорта г. Майкопа Республики Адыгея пополнился новой техникой
22 июля состоялась церемония вручения ключей от 9 автобусов, которые приобретены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На эти цели было направлено 97,2 млн рублей на условиях софинансирования из бюджетов всех уровней.
Майкопскому троллейбусному управлению передано 9 автобусов среднего класса общей вместимостью до 54 пассажиров каждый. Весь транспорт оснащен необходимым оборудованием — камерами видеонаблюдения, терминалами для безналичной оплаты проезда, кондиционерами.
Ранее регион получил 60 новых автобусов, что позволило значительно повысить надёжность и регулярность пассажирских перевозок. В федеральный центр направлена заявка на получение субсидии для приобретения еще 15 новых автобусов в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
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