Новая школа искусств для детей открыта в Орехово-Зуево Московской области

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В школе обучаются 418 человек по 10 специальностям: фортепиано, народные инструменты, духовые и ударные инструменты, инструменты эстрадного оркестра, хореографическое искусство, искусство театра, живопись, сольное академическое пение, электронные инструменты, подготовительное.

С введением в эксплуатацию нового современного здания ДШИ планирует ввести еще 6 новых специальностей: народное пение, фольклорный театр, декоративно-прикладное творчество (создание гончарной мастерской), компьютерная графика и анимация, художественная фотография, дизайн. Численность обучающихся будет увеличена до 650 человек.

Современный концертный зал на 120 мест позволит проводить в школе конкурсы, фестивали, педагогические семинары и конференции.В период с 20 августа по 30 сентября объявлен дополнительный набор в детские школы искусств, по итогам которого будет осуществлен прием на обучение в школе.

Фасад ДШИ выполнен в виде клавиатуры рояля. Школа построена по индивидуальному проекту, выполненному архитектурно-градостроительным бюро «МГПМ», входящим в Ассоциацию проектировщиков Московской области.

© mk.mosreg.ru

© mk.mosreg.ru

© mk.mosreg.ru

© mk.mosreg.ru