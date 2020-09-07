АО «Борисоглебский трикотаж» обновило оборудование и начинает поставки продукции на экспорт
АО «Борисоглебский трикотаж» из Воронежской области — одно из крупнейших предприятий России по производству чулочно-носочных изделий. Также здесь производят одежду для детей и спецодежду. В этом году предприятие отметило своё 60-летие.
Продукция АО «Борисоглебский трикотаж» поставляется во все регионы Российской Федерации. Предприятие провело большую работу, в том числе обновило оборудование, получило международный сертификат и теперь сможет поставлять продукцию и за границу.
В прошлом году впервые за двадцать лет был подписан договор на экспорт, он заключён с французской компанией «Декатлон». Уже создано 11 моделей носков, которые появятся в «Декатлоне»: для лёгкой атлетики, гимнастики, походов, детские носки и другие.
Источник: https://vk.com/wall-60554952_247264
Читайте также...
- Эфко впервые отправило в Китай 2 тыс. тонн масла флекси-танками
- «Воронежсинтезкаучук» расширил производство термоэластопластов
- На комбинате «Вологодский текстиль» запущен красильный цех
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!