АО «Борисоглебский трикотаж» обновило оборудование и начинает поставки продукции на экспорт

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АО «Борисоглебский трикотаж» из Воронежской области — одно из крупнейших предприятий России по производству чулочно-носочных изделий. Также здесь производят одежду для детей и спецодежду. В этом году предприятие отметило своё 60-летие.

Продукция АО «Борисоглебский трикотаж» поставляется во все регионы Российской Федерации. Предприятие провело большую работу, в том числе обновило оборудование, получило международный сертификат и теперь сможет поставлять продукцию и за границу.

В прошлом году впервые за двадцать лет был подписан договор на экспорт, он заключён с французской компанией «Декатлон». Уже создано 11 моделей носков, которые появятся в «Декатлоне»: для лёгкой атлетики, гимнастики, походов, детские носки и другие.

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