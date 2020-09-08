Ростсельмаш поставил партию безрядковых подсолнечных жаток SUN STREAM во Францию

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Ростсельмаш (входит в Ассоциацию «Росспецмаш»), поставил партию безрядковых подсолнечных жаток SUN STREAM во Францию.

Так SUN STREAM отличаются набором технических решений, которые ставят их в один ряд с лучшими мировыми аналогами. Жатки позволяют убирать урожай независимо от ширины междурядий, направления посева и особенностей сорта. Особое строение лифтеров дает возможность легко внедряться в массив подсолнечника, разделять его на отдельные потоки и непрерывно подавать корзинки в наклонную камеру с минимальной длиной остатков стеблей. А благодаря сменно раме навески SUN STREAM могут работать с комбайнами любых марок

Во Франции, как и в большинстве Европейских стран, возделывают преимущественной высокоурожайные гибридные сорта подсолнечника, уборка которых требует от жатки повышенного ресурса мощности и надежности. Поэтому, познакомившись с продукцией Ростсельмаш, бургундский партнер компании Pulve Import 21, не раздумывая, сделал выбор в пользу моделей SUN STREAM с удлиненными делителями и протягивающим валом, расположенным под ножевым брусом.

Эти машины созданы с учетом особенностей уборки гибридов и позволяют, срезая корзинки у основания, полностью исключить попадание стеблей в бункер. Таким образом, снижается нагрузка на комбайн и существенно повышается качество урожая.

Согласно данным, озвученным в докладе ассоциации Росспецмаш, за 7 месяцев текущего года экспорт сельхозтехники российского производства вырос на 23% в сравнении с аналогичным периодом 2019. Поставки во Францию, в частности, увеличились на 20%.

Ежегодный рост экспорта отечественных сельхозмашин с 2013 года, как отмечают представители Росспецмаша, обусловлен высокой конкурентоспособностью и большей экономической эффективностью техники из России, выводом на рынок новой инновационной продукции, с её адаптацией к работе в различных условиях и на сложных агрофонах.