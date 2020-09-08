На Ярославском направлении МЖД открыт дополнительный четвертый главный путь

© www.rzd.ru

7 сентября на участке Мытищи — Пушкино Ярославского направления Московской железной дороги введен в эксплуатацию дополнительный четвертый главный путь протяженностью 8,5 км, построенный в рамках инвестиционной программы РЖД, сообщает пресс-центр холдинга.

В рамках проекта по развитию Ярославского направления строители проделали огромную работу. Для того чтобы создать пространство для укладки дополнительного пятого главного пути, специалисты реконструировали «косой» путепровод в районе Ярославского вокзала и путепровод МЦК, расположенные над Ярославским направлением. В Мытищах была построена развязка в двух уровнях, которая позволила избежать перекрестного движения и развести поезда разных направлений в сторону Пушкино и Болшево. В общей сложности на Ярославском направлении железнодорожники возвели 4 железнодорожных моста через реки Яуза, Клязьма, Уча и 6 путепроводов. Путевое развитие проведено на станциях Москва-Пассажирская-Ярославская, Лосиноостровская, Мытищи, Пушкино.

Вместе с тем, была модернизирована пассажирская инфраструктура: построено 10 новых платформ на Ярославском вокзале, станции Лосиноостровская, остановочных пунктах Маленковская, Лось, Перловская, Тайнинская, Строитель, Челюскинская, Тарасовская, Клязьма, 7 пешеходных мостов и 6 тоннелей.

По словам начальника МЖД Михаила Глазкова, в результате масштабной реконструкции благодаря запуску 5-го главного пути до Мытищ в январе этого года и 4-го главного пути до Пушкино появилась техническая возможность увеличить количество электропоездов до 50 пар в утреннее и вечернее время с 07:00 до 09:00 и с 18:00 до 20:00 соответственно. В эти часы поезда на Ярославском направлении будут курсировать почти каждые две минуты, что является абсолютным рекордом в мире по интенсивности пригородного сообщения.

До конца года запланирован запуск в эксплуатацию 3 главного пути от Мытищ до Подлипок.