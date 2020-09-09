Кемеровская область ввела в эксплуатацию ещё 10 тысяч гектаров залежных земель

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По данным Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса в 2020 году уже обработаны 10,2 тыс. га залежных земель, план на 2020 год — 20 тыс.

На сегодняшний день в реестр неиспользуемых сельскохозяйственных земель региона, наиболее пригодных для введения в оборот, включено около 65,5 тыс. га. В 2018 году было введено в оборот 9,9 тыс. га сельхозземель, в 2019 году — 12,3 тыс. га, из них с государственной поддержкой — 7,2 тыс. га.

В результате комплексной работы по изучению потенциала неиспользуемых земель, а также анализу имеющихся у сельхозпредприятий ресурсов и возможностей по вводу новых земель, к концу года планируется обработать чуть меньше трети пригодных залежных земель. Наибольшая площадь освоения запланирована в Кемеровском муниципальном округе (4,2 тыс. га). Другие районы и округа введут в оборот от 0,3 до 2 тыс. га. Введенные земли частично будут включены в посевные площади уже в следующем году — на них аграрии планируют выращивать пшеницу, горох, рапс. Часть земель подвергнется дополнительной обработке и будет включена в пашню в ближайшие сезоны. В Гурьевском, Ленинск-Кузнецком, Промышленновском муниципальных округах все земли сельскохозяйственного назначения уже используются.

Кузбасс лидирует в Сибири по введенным в оборот сельхозземлям, и работа по изучению неиспользуемой пашни продолжается.