Завершено строительство первой очереди Самарского моста

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Завершён первый этап строительства Самарского мостового перехода — крупнейшего в регионе инфраструктурного объекта.

В рамках первой очереди возвели:

— шестиполосный cталежелезобетонный мост через реку Самару (длина — 667 м, ширина проезжей части в обоих направлениях с учетом полос безопасности — 22 м),

— железобетонный мост через заболоченное озеро Банное (длина — 79,6 м),

— транспортную развязку и путепровод над автодорогой основного хода на ул. Шоссейной (длина — 70,8 м),

— транспортную развязку и пять подпорных стен из монолитного железобетона на ул. Фрунзе,

— строительство основного хода автомобильной дороги.

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Общая протяженность новой автомобильной трассы по основному ходу составляет 2,67 км. Две транспортных развязки, расположенные на ул. Шоссейной и на ул. Фрунзе, включают в себя 18 съездов, суммарная длина которых составляет 6,11 км.

Все развязки открыты для движения транспорта.

Мост через реку Самару по своим характеристикам относится к категории уникальных и технически сложных сооружений. В Самарской области он является на сегодня самым длинным мостом через водные преграды. Пролетное строение состоит из трех частей, протяженность самой длинной из них составляет 595 метров.

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Процесс монтажа и сварки всего пролетного строения — его руслового сегмента и надземных участков, возведенных методом надвижки, продолжался один год и девять месяцев. Общий вес металлоконструкций моста — 9200 тонн.

В рамках первой очереди мостового перехода осталось установить автоматизированную систему управления дорожным движением, систему мониторинга инженерных конструкций и запустить часть светофорных объектов. Это будет сделано в самое ближайшее время.

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Работа продолжается в рамках второго этапа, включающего возведение путепровода через железную дорогу и двух транспортных развязок эстакадного типа.

Строительство на участке протяженностью 7,8 км ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По завершении работ дорога обеспечит выход на федеральные трассы в направлении Оренбурга и Казахстана, а также на региональную дорогу Самара — Волгоград. Строительство второго этапа должно завершиться в 2023 г., но сейчас идёт с опережением графика.

После ввода в эксплуатацию второй очереди, транспортное развитие этого направления не прекратится. Уже сейчас Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ведет проектирование третьей очереди мостового перехода, которая будет включать строительство моста через реку Подстепновку и путепровода на Стромиловском кольце.

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