В деревне Ныгда Иркутской области открылась школа-детский сад
В деревне Ныгда Иркутской области состоялось открытие новой образовательной организации — школы-детского сада. В настоящее время здесь обучается 141 ребенок, детский сад рассчитан на 48 человек.
Здание состоит из шести блоков разной этажности: три этажа школа, два — детский сад, один — пищеблок и спортзал. Общая площадь составляет почти 7 тысяч квадратных метров.
В каждом классе установлены интерактивная доска и мультимедийное оборудование.
В школе предусмотрены два лифта для маломобильных групп населения.
На территории расположены стадион, игровая, спортивная, волейбольная и баскетбольная площадки, для малышей предусмотрены отдельные прогулочные зоны с теневыми навесами.
Ныгдинская школа-сад — одна из общеобразовательных организаций региона, где изучается бурятский язык. Здесь есть наглядные учебно-методические комплексы для дошкольников и для учащихся 2 класса, изданные в рамках реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение условий для сохранения, развития и популяризации бурятского языка» на 2020-2024 годы.
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