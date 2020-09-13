В регионах открыты новые спортивные объекты 2 часть

Ивановская область

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7 сентября 2020 г. в Иванове открылся первый в регионе профессиональный спортивный комплекс боевых единоборств.

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Спорткомплекс включает в себя два зала, а также арену для боев, а заниматься здесь смогут как взрослые бойцы, так и дети от 3-х лет

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https://ivanovo...orstv/87025641/

https://www.iva...u/news/1040803/

Красноярский край

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9 сентября 2020 г. В селе Новоселово прошло торжественное открытие физкультурно-спортивного центра «Вымпел». Спортивный объект возведен в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография»

© krskstate.ru

«Вымпел» представляет собой современный двухэтажный комплекс. На строительство спортивного центра из краевого бюджета было потрачено 126 млн рублей.

© krskstate.ru

На первом этаже расположен просторный светлый зал, который вмещает две площадки — для волейбола и мини-футбола. В будущем здесь оборудуют тренажерный зал, чтобы развивать тяжелую атлетику в районе. Для гостей центра в здании есть современные комфортные раздевалки. На втором этаже расположились медицинский блок, бильярдная и зона для игры в шашки и шахматы.

https://krasnoy...ivniy/87082589/

Башкирия

В Альшеевском районе состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном © bashkortostan.ru

9 сентября 2020 г. в с. Раевский Альшеевского района состоялось торжественное открытие нового спорткомплекса с бассейном.

В Альшеевском районе состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном © bashkortostan.ru

Общая площадь комплекса — 3087,4 кв.м. В здании расположен бассейн с четырьмя дорожками длиной 25 метров. Также проектом предусмотрены — спортивный зал, тренерская, раздевалки, вестибюльные группы и другие вспомогательные помещения. Отметим, что объект будет доступен и для маломобильных групп населения: предусмотрен гидравлический подъемник для бассейна, установлены пандусы и др.

В Альшеевском районе состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном © bashkortostan.ru

https://www.bas...er/news/304407/

http://rus.bash...-bassejnom.html

Пермский край

© storage.inovaco.ru

12 сентября в ординском ФОКе состоялось открытие стадиона. Обустроено футбольное поле с искусственным газоном, вокруг него проложена асфальтовая дорожка для бега. Лыжники очень этому рады, они смогут летом тренироваться здесь на лыжероллерах.

Также на стадионе есть площадка для игры в волейбол, прыжковая яма, площадка для прыжков в высоту, легкоатлетический спорткомплекс: шведская стенка, турник и брусья.

© storage.inovaco.ru

© storage.inovaco.ru

© storage.inovaco.ru

https://orda-ga...e-odin-stadion/

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