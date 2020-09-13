В регионах открыты новые спортивные объекты 2 часть
Ивановская область
7 сентября 2020 г. в Иванове открылся первый в регионе профессиональный спортивный комплекс боевых единоборств.
Спорткомплекс включает в себя два зала, а также арену для боев, а заниматься здесь смогут как взрослые бойцы, так и дети от 3-х лет
https://ivanovo...orstv/87025641/
https://www.iva...u/news/1040803/
Красноярский край
9 сентября 2020 г. В селе Новоселово прошло торжественное открытие физкультурно-спортивного центра «Вымпел». Спортивный объект возведен в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография»
«Вымпел» представляет собой современный двухэтажный комплекс. На строительство спортивного центра из краевого бюджета было потрачено 126 млн рублей.
На первом этаже расположен просторный светлый зал, который вмещает две площадки — для волейбола и мини-футбола. В будущем здесь оборудуют тренажерный зал, чтобы развивать тяжелую атлетику в районе. Для гостей центра в здании есть современные комфортные раздевалки. На втором этаже расположились медицинский блок, бильярдная и зона для игры в шашки и шахматы.
https://krasnoy...ivniy/87082589/
Башкирия
В Альшеевском районе состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном © bashkortostan.ru
9 сентября 2020 г. в с. Раевский Альшеевского района состоялось торжественное открытие нового спорткомплекса с бассейном.
В Альшеевском районе состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном © bashkortostan.ru
Общая площадь комплекса — 3087,4 кв.м. В здании расположен бассейн с четырьмя дорожками длиной 25 метров. Также проектом предусмотрены — спортивный зал, тренерская, раздевалки, вестибюльные группы и другие вспомогательные помещения. Отметим, что объект будет доступен и для маломобильных групп населения: предусмотрен гидравлический подъемник для бассейна, установлены пандусы и др.
В Альшеевском районе состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном © bashkortostan.ru
https://www.bas...er/news/304407/
http://rus.bash...-bassejnom.html
Пермский край
12 сентября в ординском ФОКе состоялось открытие стадиона. Обустроено футбольное поле с искусственным газоном, вокруг него проложена асфальтовая дорожка для бега. Лыжники очень этому рады, они смогут летом тренироваться здесь на лыжероллерах.
Также на стадионе есть площадка для игры в волейбол, прыжковая яма, площадка для прыжков в высоту, легкоатлетический спорткомплекс: шведская стенка, турник и брусья.
https://orda-ga...e-odin-stadion/
https://sdelano...u/blogs/134732/ 1 часть.
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