Разработана новая реактивная система залпового огня «Сарма» калибра 300 мм
«Мотовилихинские заводы» в Перми представили новую реактивную систему залпового огня «Сарма» калибра 300 мм.
Новая система более мобильная и дешевая, чем аналогичная по калибру боеприпасов 9К515 «Торнадо-С».
«Сарма» размещена на серийном колесном шасси 8×8 бронированного грузовика КАМАЗ-63501 и может нести до 6 пусковых установок 300-мм ракет. «Торнадо-С» это более массивное и мощное шасси МЗКТ Минского автозавода и 12 пусковых установок аналогичного калибра. Оценочное соотношение массы боевой машины новой РСЗО с ракетами и уже находящейся в производстве — почти 1:2 (около 24 тонн у «Сармы» и 43 тонн у «Торнадо-С»).
При этом речь идет не о замене «Торнадо-С», а о дополнении этой модели РСЗО в линейке отечественных реактивных систем залпового огня.
Разработка РСЗО «Сарма» прошла долгий путь. Её первый вариант под названием «Кама» впервые предложили нашим военным еще в 2000-х годах. Но на тот момент понимания необходимости «более компактной» 300-мм системы не было.
В ходе специальной военной операции боевое применение «Торнадо-С» с 12 ракетами редко требует стрельбы всеми боеприпасами. Наоборот часто возникают ситуации, когда нужно нанести оперативный удар 2-3 ракетами. А более мощный «Торнадо-С» изначально позиционировался всегда как система для удара по огромным площадям сразу всем комплектом. Это вообще машина на базе советского «Смерча», который создавался под Третью мировую войну с высокой насыщенностью пехотой и бронетехникой, где главным было выжигать их скопления. СВО же идет совсем по другим стандартам, рождая спрос на более простые и при этом многофункциональные решения. Есть спрос на некую промежуточную систему между РСЗО и оперативно-тактическими ракетными комплексами. Таким решением и стала новая «Сарма».
