В регионах открывают новые спортивные объекты

Еврейская Автономная Область

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5 сентября 2020 г. В Биробиджане состоялось торжественное открытие ледовой арены «Победа"

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На первом этаже сооружения располагается ледовая арена (более 1,5 тысячи кв. метров), трибуна на 210 мест, холл с гардеробными, пункт проката инвентаря, а также помещения для обслуживания льда. На втором этаже административные и методические кабинеты, звукооператорская, тренажерный зал и различные технические комнаты. Объект оборудован современной системой обеспечения пожарной безопасности. Общая площадь — 4 тысячи кв. метров.

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Открытие ледовой арены не только позволит круглогодично тренироваться молодым спортсменам, но и значительно расширит перечень видов спорта, которыми будут заниматься воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва.

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Республика Хакасия

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В Черногорске в рамках Национального проекта открывается мини-футбольное поле с искусственным газоном.

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Кемеровская область

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В рамках инициативного бюджетирования, при активном участии жителей, а также дополнительных средств, выделенных на развитие и процветание спортивного движения, в Осинниках был реализован проект строительства первого в городе мини — футбольного поля с искусственным покрытием.

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Ульяновская область

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2 сентября 2020 года в селе Солдатская Ташла Тереньгульского района Ульяновской области торжественно открыли Центр тяжелой атлетики.

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Спорткомплекс состоит из просторного зала для тяжелоатлетов со специальным оборудованием, тренажерного зала, медицинского кабинета, раздевалки и помещения для персонала. А на прилегающей к Центру территории благоустроили пространство с пешеходными дорожками, парковкой, детской площадкой и площадкой для выполнения нормативов комплекса ГТО.

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© ulyanovsk.express

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Брянская область

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Строительство бассейна в Климове было начато в 2010 году. На эти цели было выделено 20,2 млн рублей, затем из-за недостаточного финансирования строительство было приостановлено. В 2018 году строительные работы были возобновлены. Объем бюджетных инвестиций, направленных на строительство в 2017-2020 годах, составил 43,7 млн рублей. Теперь на базе ДЮСШ есть 25-метровый бассейн на четыре дорожки пропускной способностью 32 человека в одну смену. На втором этаже расположены трибуны для зрителей.

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