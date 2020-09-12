В Иркутске состоялось открытие ледового дворца «Байкал»

© sun9-50.userapi.com

11 сентября в Иркутске торжественно открыли ледовый дворец «Байкал».

Спортивный комплекс площадью 55 тысяч м2 рассчитан на 6 тыс. зрителей, он включает в себя ледовую арену с конькобежными дорожками и дорожками для кёрлинга. В составе объекта также есть спортивный, хореографический, тренажёрные залы, конференц-зал, раздевалки, тренерские и судейские комнаты, гостиница, административные и вспомогательные помещения.

В новом спортивном комплексе будут организованы занятия секций по хоккею с мячом, керлингу, смогут заниматься конькобежцы, представители других видов спорта.

Ледовый дворец построили менее чем за два года. застройщик — ООО «СДС-Строй». Также в строительстве участвовали волонтеры.

© irk.today

© sun9-64.userapi.com

Первыми новый лёд опробовали хоккеисты: 11 сентября во дворце стартовал I этап Кубка России по хоккею с мячом. После официальной части церемонии прошел матч Кубка России между «Байкалом-Энергия» и «Сибсельмашем».

Стоимость строительства составила 6 миллиардов рублей.

© i38.ru

© primamedia.ru

© primamedia.gcdn.co

© primamedia.gcdn.co