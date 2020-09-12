Добавить статью
Лого Сделано у нас
Спортивные объекты

В Иркутске состоялось открытие ледового дворца «Байкал»

 © sun9-50.userapi.com

11 сентября в Иркутске торжественно открыли ледовый дворец «Байкал».

Спортивный комплекс площадью 55 тысяч м2 рассчитан на 6 тыс. зрителей, он включает в себя ледовую арену с конькобежными дорожками и дорожками для кёрлинга. В составе объекта также есть спортивный, хореографический, тренажёрные залы, конференц-зал, раздевалки, тренерские и судейские комнаты, гостиница, административные и вспомогательные помещения.

В новом спортивном комплексе будут организованы занятия секций по хоккею с мячом, керлингу, смогут заниматься конькобежцы, представители других видов спорта.

Ледовый дворец построили менее чем за два года. застройщик — ООО «СДС-Строй». Также в строительстве участвовали волонтеры.

 © irk.today

 © sun9-64.userapi.com

Первыми новый лёд опробовали хоккеисты: 11 сентября во дворце стартовал I этап Кубка России по хоккею с мячом. После официальной части церемонии прошел матч Кубка России между «Байкалом-Энергия» и «Сибсельмашем».

Стоимость строительства составила 6 миллиардов рублей.

 © i38.ru

 © primamedia.ru

 © primamedia.gcdn.co

 © primamedia.gcdn.co
Источник: https://www.irk.ru/news/20200912/open/

спортивные объекты, Иркутская область
  • Александр Маслов Александр Маслов
    12.09.2011:34:50

    Интересно ,а в Иркутске есть Дворец подобного уровня для хоккея с шайбой ?

    Хотя понимаю ,что в Иркутске исторически сильная школа хоккея с мячом.

    #1208864
    • Нет аватара termometrix
      12.09.2011:47:01

      Разуеется есть. Строили его «100 лет».Многофункционал.

       © i1.photo.2gis.com

       © babr24.com

      Отредактировано: termometrix~11:48 12.09.20
      #1208865
  • Нет аватара termometrix
    12.09.2011:49:38

    + За новость !    

    #1208866
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,