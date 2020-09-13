© Бионышева ЕленаСделано у нас

ОАО «Фетровая фабрика» в поселке Завидово в Тверской области — единственное предприятие полного цикла в стране, выпускающее изделия из фетра. Мы посетили производство и посмотрели, как изготавливают стильные женские шляпки и армейские береты.

ОТ ШЛЯПОК ДО КОЛПАКОВ

История ОАО «Завидово-Фетр» началась в 1879 году, когда в поселке Новозавидовский была основана бумаготкацкая фабрика «Техноткань». В 1890 году она стала частью известного торгового дома «В. Попов и сын». Как и следовало из названия, завод специализировался на выпуске технических видов тканей (саржи, миткаля, бязи и т.д), что не изменилось и после прихода советской власти. В военные годы на предприятии выпускали подхомутный войлок и валяную обувь для фронта.

© Бионышева ЕленаСделано у нас

© Бионышева ЕленаСделано у нас

© Бионышева ЕленаСделано у нас

© Бионышева ЕленаСделано у нас

После войны в цехах установили оборудование, вывезенное из побежденной Германии, и основной продукцией фабрики стали фетровые головные уборы и шляпы для мужчин. Предприятие зарекомендовало себя как производитель качественной продукции и даже удостоилось ордена «Знак Почета».

© Бионышева ЕленаСделано у нас

© Бионышева ЕленаСделано у нас

Чтобы пережить перестроечные годы, коллектив был вынужден осваивать новые изделия: шитые головные уборы из различных тканей, натуральных и искусственных мехов, детские шубы и другое. Тогда же на предприятии стали выпускать женские головные уборы, которые сегодня составляют значительную часть ассортимента. Сегодня на производстве работает около 150 человек, которые ежемесячно изготавливают 20 тысяч головных уборов 30 видов: от фетровых шляп и беретов до аксессуаров для бани.

© Бионышева ЕленаСделано у нас

© Бионышева ЕленаСделано у нас

© Бионышева ЕленаСделано у нас

© Бионышева ЕленаСделано у нас

КАК ДЕЛАЮТ ШЛЯПЫ

Заведующая производством ОАО «Фетровая фабрика» Воробьева Инна Вячеславовна рассказала о процессе создания шляп.

Шляпы и береты мы делаем из 100-процентной овечьей шерсти без примесей, которую закупаем в Калмыкии. Сначала шерсть поступает в подготовительный цех, где закладывается в специальную машину и происходит процесс её замасливания, далее шерсть отправляется на «основообразование», где приобретает форму ватного колпака.

© Бионышева ЕленаСделано у нас

© Бионышева ЕленаСделано у нас

© Бионышева ЕленаСделано у нас

© Бионышева ЕленаСделано у нас

Колпак поступает в чесально-валяльный цех, где происходит его уплотнение. После этого колпак попадает на крашение, затем — снова на уплотнение. Далее его гладят и придают нужную форму, отправляют в формовочный и отделочный цеха. В последнем к головному убору пришивается фурнитура: если это берет — вставляется шнур и пришивается налобник, если шляпа — к ней крепятся элементы отделки. Банные колпаки отправляются ещё и в вышивальный цех, где специальная машина украшает их узором или логотипом заказчика. Затем продукцию упаковывают и отправляют покупателю или в наш фирменный магазин.

© Бионышева ЕленаСделано у нас

© Бионышева ЕленаСделано у нас

© Бионышева ЕленаСделано у нас

© Бионышева ЕленаСделано у нас

УНИКАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Начальник сбыта ОАО «Фетровая фабрика» Ражева Юлия Анатольевна рассказала о перспективах развития предприятия и том, где реализуется его продукция.

Сегодня мы единственная фетровая фабрика в России. Сочетание новейших технологий и лучших традиций английского производства позволяет нам создавать удобную для носки продукцию высокого качества.

© Бионышева ЕленаСделано у нас

© Бионышева ЕленаСделано у нас

© Бионышева ЕленаСделано у нас

© Бионышева ЕленаСделано у нас

Мы постоянно расширяем объёмы производства, что требует основательного подхода к изучению современных тенденций моды и внимательного отношения к спросу и пожеланиям потребителей. Дизайнерские разработки порадуют своим разнообразием самого взыскательного покупателя.

© Бионышева ЕленаСделано у нас

© Бионышева ЕленаСделано у нас

© Бионышева ЕленаСделано у нас

© Бионышева ЕленаСделано у нас

Ассортимент выпускаемой продукции обширен, а ещё именно мы делаем форменные головные уборы и береты для отечественных силовых структур.

© Бионышева ЕленаСделано у нас

© Бионышева ЕленаСделано у нас

© Бионышева ЕленаСделано у нас

© Бионышева ЕленаСделано у нас

© Бионышева ЕленаСделано у нас

Ежегодно новые коллекции наших головных уборов выставляются на международных и региональных выставках-ярмарках, на шляпных салонах, причём не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и во многих городах России. Нашу продукцию можно приобрести в фирменном магазине, который находится на территории фабрики, или в нашем интернет-магазине www.zavidovofetr.ru.

© Бионышева ЕленаСделано у нас

© Бионышева ЕленаСделано у нас

© Бионышева ЕленаСделано у нас

© Бионышева ЕленаСделано у нас

© Бионышева ЕленаСделано у нас

Фото и текст: Бионышева Елена