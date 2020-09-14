В деревне Кшлау-Елга Башкирии открыта школа на 120 мест
Новое здание школы в деревне Кшлау-Елга построено вместо старого деревянного, находившегося в предаварийном состоянии.
Сейчас в школе учатся 86 детей из пяти населенных пунктов. Ожидается, что в последующие годы количество учащихся будет увеличиваться.
В этом же здании расположился детский сад, рассчитанный на 40 детей.
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