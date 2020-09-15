В Севастополе начали работу три новых детских сада

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Новые дошкольные учреждения открыты в Ленинском районе, Северной стороне и селе Орлином. Детские сады в общей сложности рассчитаны на 600 мест.

Строительство новых школ и детских садов в Севастополе будет продолжаться и дальше.

Новый корпус детского сада № 126 на Северной стороне напоминает корабль и носит название «Мечта». Просторные комнаты, светлые коридоры, и самое главное — вкусная и полезная еда. Здесь всё предусмотрено для комфортного прибывания маленьких севастопольцев. Он ещё и инновационный: 150 солнечных батарей-коллекторов, которые будут отапливать помещение здесь внутри (и полы тёплые, и просто отопление).

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Детский сад № 127 на Хрусталева оснащен 13 игровыми и тремя спортивными площадками (одна из них предназначена для занятий футболом), с многофункциональными малыми архитектурными формами. В музыкальном зале установлены светомузыка, проектор, современное музыкальное оборудование.

В детском саду в Орлином оборудована сенсорная комната и логопедический кабинет для занятий с детьми. Территория сада озеленена насаждениями по всему периметру.

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