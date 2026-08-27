В Коврове Завод имени Дегтярёва возобновил выпуск мототехники, которая началась еще в 1946 году с мотоцикла «Ковровец» К-125 и позднее получила развитие в знаменитой серии «Восход». В обновленную линейку вошли три модели: ЗиД-125, ЗиД-250 и ЗиД-300-01. Их стоимость начинается от 86,8 тыс. рублей.

Возрождение мотопроизводства положительный вектор для российской промышленности. Речь идет не только о возвращении известной отечественной марки, но и о восстановлении компетенций в сегменте гражданского машиностроения. Окончательная сборка ведется непосредственно на предприятии в Коврове, при этом завод работает над увеличением локализации комплектующих. Сейчас часть агрегатов и компонентов имеет китайское происхождение, поэтому дальнейшее развитие собственного производства может постепенно снижать зависимость от импортной компонентной базы. Проще говоря, завод открыт к предложениям российских производств по поставке отечественных комплектующих.

Возвращение ЗиД показывает, что сохраненные промышленные мощности и инженерная школа могут становиться основой для возрождения целых направлений отечественного производства. Развитие российского рынка мотоциклов обеспечит новые рабочие места, загрузить смежные предприятия и даст потребителю более доступную альтернативу импортной технике. Следующим важным шагом должно стать повышение уровня локализации и расширение модельного ряда к квадроциклам и другим моделям.

Флагман линейки ZiD 300-01

ZiD 300-01 с четырехтактным двигателем объемом 282,7 куб. см и жидкостным охлаждением. Его мощность достигает 21 кВт, порядка 28,5 л. с., максимальная скорость — 120 км/ч. Модель получила пятиступенчатую коробку передач, бак объемом до 18 литров и при снаряженной массе 154 кг является самым производительным мотоциклом современной линейки предприятия.

Универсальный ZiD250

ZiD250 более универсальная модель с четырехтактным двигателем объемом 225 куб. см и воздушным охлаждением. Мощность составляет 10,5 кВт, около 14,3 л. с., максимальный крутящий момент — 16,5 Н·м. Мотоцикл оснащен пятиступенчатой механической коробкой передач, 13-литровым баком и способен развивать до 95 км/ч. Снаряженная масса составляет 142 кг, а колеса размерности 21 и 18 дюймов позволяют использовать его не только на асфальте, но и на пересеченной местности.

ЗиД-125

Самая доступная модель ЗиД-125 оснащается четырехтактным двигателем объемом 119,6 куб. см. Мотоцикл весит 95 кг, развивает скорость до 75 км/ч и получил 12-литровый топливный бак. Благодаря небольшому объему двигателя и компактным размерам модель ориентирована прежде всего на повседневные поездки и начинающих мотоциклистов.

Возрождение мотопроизводства важно не только как возвращение известной отечественной марки. Россия получает возможность постепенно восстанавливать компетенции в сегменте гражданского машиностроения, увеличивать долю российских комплектующих и создавать собственную производственную базу там, где рынок сегодня во многом занят импортной техникой. При дальнейшем росте локализации производство мотоциклов способно обеспечить дополнительную загрузку российских предприятий, рабочие места и более широкий выбор доступной техники для потребителей.

ИсточникRussian Heroes