В Подмосковье открылся музыкальный колледж имени Прокофьева

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В г. Пушкино Московской области 14 сентября состоялось открытие Московского областного музыкального колледжа имени Сергея Прокофьева.

Строительство нового здания колледжа было начато в 2016 году.

Под крышей колледжа теперь будет работать и детская школа искусств. Такая интеграция сохранит преемственность и единый цикл обучения учащихся.

Заниматься в новом колледже смогут 850 человек — 250 студентов и 600 учеников детской музыкальной школы.

Общая площадь объекта составляет свыше 5,9 тысячи м2. В новом здании предусмотрены концертный зал на 300 мест, просторные классы для занятий, репетиционные залы, современный читальный зал с возможностью использования мультимедиа; спортивно-хореографический зал.

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В колледже планируется введение новых образовательных программ: музыкальное искусство эстрады и музыкальное звукооператорское мастерство, что позволит увеличить количество студентов до 250 человек.

На строительство здания Московского областного музыкального колледжа имени С.С.Прокофьева и ДМШ № 1 в рамках государственной программы было предусмотрено 800 миллионов рублей.

Старое деревянное здание колледжа имени Прокофьева сгорело при пожаре в 2016 году.

За годы существования колледж подготовил свыше 3 тысяч квалифицированных специалистов:

— среди выпускников колледжа Виктор Бакке, чье имя общеизвестно в России среди педагогов, музыкантов-профессионалов и любителей народного певческого искусства.

— Михаил Богомольный — выпускник 1989 года по классу флейты, профессор кафедры эстрадного искусства РАТИ-ГИТИС и доцент кафедры сольного народного и эстрадного пения Московского государственного института культуры.

— Александр Волощук — выпускник 1993 года по классу тромбона, дирижер театра «Геликон-Опера».

— Никита Зимин — выпускник 2006 года, Российской академии музыки им. Гнесиных и Парижской Национальной консерватории — российский саксофонист, стипендиат Президента Российской Федерации, Французского Правительства и французского фонда Майер. С 2013 года является официальным представителем и артистом фирмы Selmer-Paris. C 2014 года Президент Всероссийской Ассоциации саксофонистов.

— Богдан Хамперов — выпускник 2006 года, преподаватель колледжа по специальности «Вокальное искусство». Будучи студентом Академии хорового искусства им. В.С. Попова стал обладателем Золотой медали Шестых молодёжных Дельфийских Игр России в Ярославле. В 2014, как представитель Московской области, был удостоен права нести Олимпийский огонь Зимних Олимпийских игр в Сочи.

— Евгения Ширинянц — выпускница 2010 года, выпускница Санкт-Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова, класс Елены Образцовой. Участница программ благотворительного фонда В.Т. Спивакова. Одна из победительниц телевизионного проекта «Большая опера» на канале «Культура».

Всего в Московской области 192 детских школы искусств и 4 колледжа сферы культуры, в которых обучаются более 97 тысяч учащихся. С 2015 года построено 8 новых детских школы искусств и отремонтировано 26 ДШИ. С начала учебного года открылась ДШИ в Демихово Орехово-Зуевского городского округа и Московский областной музыкальный колледж имени С.С. Прокофьева вместе с размещением детской музыкальной школой.

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