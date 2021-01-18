Новые спортивные объекты открыты в регионах 2 часть ( 2021 г.)

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Ледовая арена в рабочем поселке Краснообск построена по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области».

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Новый спортивный объект площадью почти 3,5 тысячи кв.м состоит из трех блоков — административно-бытового, инженерно-технического, и непосредственно самой ледовой арены размером в осях 43 на 60 метров. В комплексе можно будет заниматься хоккеем, фигурным катанием, шорт-треком. Трибуны вместят 160 зрителей. Одновременно на ледовой площадке могут заниматься более 40 спортсменов или почти 100 любителей катания на коньках. В спорткомплексе начнет работать школа олимпийского резерва по хоккею с шайбой. Кроме того, площадка станет домашней ареной для хоккейного клуба «Колосс», в котором тренируется свыше 180 детей и подростков.

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https://www.nso.ru/news/44776

http://sport.nso.ru/news/10669 (открытие)

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Калужская область

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В поселке Мятлево открыли новый физкультурно-культурный центр «Олимпийский».

Центр построили в этом году в рамках ведомственного целевого проекта «Современный облик сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». На эти цели было выделено более 136 миллионов рублей, в том числе 93,4 миллиона — из федерального бюджета. Подрядчиком выступило предприятие «Кировский домостроительный комбинат».

© nikatv.ru

Центр включает зрительный зал на 120 мест, универсальный спортивный зал на 25 посещений в смену, залы для занятий спортивных секций, репетиционную студию, библиотеку на 12 тысяч единиц хранения и другие помещения.

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Самарская область

В Тольятти готовят к открытию новый спорткомплекс © tolyatti-news.net

В Тольятти завершено строительство специализированного физкультурно-спортивного комплекса для спортивной школы «Акробат» — одной из лучших в стране по подготовке батутистов и акробатов. Объект возведен благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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"Батут", расположенный в 21 квартале Автозаводского района Тольятти станет базой для спортивной школы СШОР «Акробат». Среди ее воспитанников чемпионы России, Европы и мира, кандидаты на участие в Олимпийских играх. Всего в школе обучается более 800 спортсменов.

спортивные снаряды в ФОКе "Батут" © augustnews.ru

https://tgl.ru/...kompleks-batut/ (открытие)

https://augustn...kompleks-batut/ (фото)