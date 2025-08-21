Подпишись
В Тольятти открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс

В комплексе, площадь которого составляет 5 тыс. кв. м. размещены четыре теннисных корта, оборудованы просторные раздевалки, душевые, создана другая необходимая инфраструктура. Важно подчеркнуть, что новый физкультурно-оздоровительный корпус передан для проведения учебно-тренировочных занятий муниципальной детской школе олимпийского резерва «Теннис».

