вчера 57 — оцените публикацию — termometrix Спортивные объекты В Тольятти открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс © augustnews.ru В комплексе, площадь которого составляет 5 тыс. кв. м. размещены четыре теннисных корта, оборудованы просторные раздевалки, душевые, создана другая необходимая инфраструктура. Важно подчеркнуть, что новый физкультурно-оздоровительный корпус передан для проведения учебно-тренировочных занятий муниципальной детской школе олимпийского резерва «Теннис». © augustnews.ru © augustnews.ru © augustnews.ru Источник: augustnews.ru

