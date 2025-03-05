В Самаре открылся новый крытый футбольный манеж

В Самаре открылся новый крытый футбольный манежСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Крытый футбольный манеж возвели на прилегающей территории стадиона «Солидарность Самара Арена» в Самарской области по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
Спорткомплекс представляет собой крытый футбольный манеж с искусственным футбольным полем и зрительской трибуной. Там предусмотрено около 500 сидячих мест. Также в здании есть двухэтажный административно-бытовой блок, где будут находиться раздевалки, тренажерный зал, медпункт, офисы и служебные помещения. Кроме того, манеж специально оборудован для доступа маломобильных групп населения.
В регионе активно развивается спортивная инфраструктура: спортплощадки и комплексы возвели в Самаре, Тольятти, Сызрани, Похвистнево, Волжском, Ставропольском Кинельском и Шигонском районах. А в 2025 году в регионе появится свыше 75 новых спортивных объектов.
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