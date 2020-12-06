НПО «Кристалл» выпускает рециркуляторы воздуха для помещений большого объема

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Компания НПО «Кристалл» (Ленинградская область, Тосненский район, г. п. Федоровское) выпускает рециркуляторы воздуха с ультрафиолетовыми лампами для помещений большого объема. Принцип действия рециркуляторов основан на способности ультрафиолетового излучения разрушать вирусы, бактерии и споры грибков.

Рециркуляторы позволяют решить задачу дезинфекции воздуха больших помещений не оборудованных дезинфицирующими установками в контурах вентиляции. НПО «Кристалл» производит рециркуляторы воздуха для помещений объемом до 5000 м³ на один аппарат, которые могут применяться в помещениях торговли, общественного питания, складах продукции, вокзалах, аэропортах и т. д.

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«ОДВ-РБ» название серии рециркуляторов компании НПО «Кристалл» для обеззараживания воздуха. Рециркуляторы имеют Регистрационное удостоверение Росздравнадзора.

Процесс обеззараживания воздуха УФ излучением обозначается термином «дезинфекция». Дезинфекция это технологический процесс, снижающий число бактерий в воздухе, в том числе патогенных, а также вирусов, простейших и спор.

В письме Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» изложены рекомендации для руководителей организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по применению в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха для регулярного обеззараживания воздуха.

Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета

Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:

УФ-А с длиной волны 400—315 нм; УФ-В с длиной волны 315—280 нм; УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.

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Условия эффективной работы рециркулятора

Кратность. Эффективная работа рециркулятора связана с объемом помещения, в котором он работает. Производительность одного или нескольких рециркуляторов в одном помещении должна быть в 4-6 раз выше объема обрабатываемого помещения. Тогда он сможет пропускать через себя весь объем воздуха в помещении каждые 10-15 минут. Это очень важно, так как люди, находящиеся в помещении, служат потенциальными источниками, и надо, чтобы воздух после выдыхания как можно быстрее прошел обеззараживание. Например, для помещения площадью 36 м² с трехметровыми потолками необходимо применять рециркулятор или рециркуляторы с суммарной производительностью порядка 500 м³/час.

Часовая производительность (м³/час) рециркулятора или группы рециркуляторов должна быть в 4-5 раз больше объема помещения, в котором они будут применяться.

НП «НАСКИ» (Национальная ассоциация специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи) в своих Временных методических рекомендациях «Профилактика заноса и распространения COVID -19 в медицинских организациях» от 14 мая 2020 г. рекомендует применение различного рода воздухоочистителей — рециркуляторов при возможности обеспечения кратности воздухообмена не менее 4.

Например, мы имеем помещение объемом 100 м³. В этом помещении имеется приточно-вытяжная вентиляция с кратностью воздухообмена равным 2. Вентиляция работает постоянно и подает чистый наружный воздух. В это помещение в момент времени 0 заходит больной гриппом человек. Известно, что он выделяет при дыхании и разговоре 10 000 шт./час вирусов. Через час больной выходит из помещения. Допустим, если в помещении установлен рециркулятор, то он постоянно в работе.

Вирусологи считают инфицирующую дозу, например, по гриппу равной 20, т. е. если здоровый человек поглотит за разумное время (в районе 1 часа) 20 штук вирусов, то с вероятностью 50% он заболеет гриппом. В зависимости от условий (наличие вентиляции и рециркулятора с различной производительностью) в этом помещении будет устанавливаться некое распределение вирусов.

Первый случай — в помещении нет рециркуляторов. Тогда в нем установится концентрация вирусов, равная 50 шт./м³ и даже если через 1 час больной человек покинет помещение, достаточно высокая обсемененность воздуха будет сохраняться долго (более часа) и здоровые люди, находящиеся в помещении, за короткое время (около 20 мин) получат инфицирующую дозу, т. е. с вероятностью 50% заболеют. Второй — в помещении установлен рециркулятор с производительностью 100 м³/час. Как видно из рисунка и в этом случае в помещении установится достаточно большая концентрация микроорганизмов (33 шт./м³), что практически сохраняет вероятность заболевания здоровых людей, находящихся в помещении, даже после выхода больного из помещения. Третий — в помещении установлен рециркулятор с производительностью 500 м³/час. В помещении установится концентрация микроорганизмов всего 14 шт./м³, которая очень быстро падает при выходе больного из помещения, и тем самым предотвращается заболевание здоровых людей, находящихся в помещении. Четвертый — в помещении установлен рециркулятор с высокой производительностью, например 1000 м³/ч, так что кратность воздухообмена становится равной 10. В результате к тому же моменту времени концентрация микроорганизмов не превысит весьма малый уровень в 8 шт./м³, который будет стремительно уменьшаться с того момента, как больной покинет помещение. Поэтому такие кратности воздухообмена используются для очень чистых помещений.

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Из графиков видно, что только использование рециркулятора с большой производительностью (кратность обмена воздуха больше 4) позволяет гарантированно снижать концентрацию ниже инфицирующей дозы.

Рециркулятор будет эффективным, то есть устранять риск заболевания, если его производительность как минимум в 4-5 раз больше объема воздуха в помещении. Применение рециркуляторов, суммарная производительность которых (м³/час) равна или даже меньше объема помещения, которое он должен обеззараживать, не несёт никакого фактического эффекта.

Доза. Доза ультрафиолетового облучения. Для обеззараживания каждого вида микроорганизма (например, на 99,99%) требуется определенная УФ-доза. Доза УФ-облучения это произведение времени облучения на интенсивность облучения.

При заданной УФ-мощности и заданной скорости движения воздуха через рециркулятор (производительности), чем больше объем камеры облучения в рециркуляторе, тем большее количество воздуха находится под воздействием ультрафиолета, тем большее количество воздуха способен обработать рециркулятор.

Чем выше интенсивность излучения, тем выше УФ-доза получаемая единицей объема воздуха. Интенсивность можно повысить увеличением числа и мощности источников излучения, а также ее можно повысить применением специальных покрытий стенок камеры с лампами, эти покрытия будут отражать ультрафиолет, тем самым уменьшая потери ультрафиолета и увеличивая его интенсивность.

Для покрытия внутренних стенок рециркулятора используют различные материалы, которые отражают ультрафиолет. Чем выше коэффициент отражения, тем большее количество раз УФ-излучение будет отражаться от стенок и облучать обрабатываемый воздух. Например, полированная сталь, коэффициент отражения которой составляет около 40%, отразит луч ультрафиолета 6 раз. Алюминий с коэффициентом отражения 80-85% - 21 раз. В современных УФ-рециркуляторах применяют материалы с коэффициентом отражения свыше 95-98%, что позволяет повысить интенсивность в камере облучения.

При конструировании технически совершенных рециркуляторов стремятся обеспечить максимальный внутренний объем корпуса и максимальную отражающую способность его стенок. Из этого следует, что эффективный рециркулятор с большим расходом воздуха и предназначенный, например, для торговых залов не может быть небольшим по размеру.

Описание работы рециркулятора

Устройство состоит из металлического корпуса, в котором установлен рециркуляционный двигатель, вентилятор и ультрафиолетовые лампы.

Вентилятор засасывает воздух внутрь блока, где воздух обеззараживается ультрафиолетом и уже очищенный выбрасывается наружу. Конструкция является закрытой и ультрафиолетовые лучи никак не попадают на людей в помещении. При работе не выделяется озон.

Области применения рециркулятора:

Торговые центры и магазины

Медицинская промышленность и учреждения;

Фармацевтическая предприятия;

Школы, детские сады и другие образовательные организации

Медицинские и спортивные учреждения

Предприятия общественного питания и торговли;

Предприятия пищевой промышленности;

Агропромышленные предприятия

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности

Административные и офисные пространства

Вокзалы и станции общественного транспорта

Примеры больших помещений, где может использоваться рециркулятор

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ОДВ-РБ-4000

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Технические характеристики

Производительность, м³/ч — 600м³/ч Габаритные размеры, мм — 380×380×1300 Потребляемая мощность — 800 Вт Объем помещения — 4000м³ Площадь помещения — 800м². Вид климатического исполнения — УХЛ 4 Категории помещений — I-V Материал корпуса — нержавеющая листовая сталь Ресурс бактерицидных УФ ламп 12000 часов

ОДВ-РБ-3000

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Технические характеристики

Производительность, м³/ч — 600м³/ч Габаритные размеры, мм — 760×300×90 Потребляемая мощность — 800 Вт Объем помещения — 4000м³ Площадь помещения — 800м². Вид климатического исполнения — УХЛ 4 Категории помещений — I-V Материал корпуса — листовая сталь Ресурс бактерицидных УФ ламп 12000 часов

ОДВ-РБ-2000

© npo-crystal.com

Технические характеристики

Производительность, м³/ч — 400м³/ч Габаритные размеры, мм — 380×400×1200 Потребляемая мощность — 600 Вт Объем помещения — 3000м³ Площадь помещения — 600м². Вид климатического исполнения — УХЛ 4 Категории помещений — I-V Материал корпуса — листовая сталь Ресурс бактерицидных УФ ламп 12000 часов

ОДВ-РБ-5000

© uv-systems.ru

Технические характеристики

Производительность, м³/ч — 1300м³/ч Габаритные размеры, мм — 380×380×1400 Потребляемая мощность — 1050 Вт Объем помещения — 5000м³ Площадь помещения — 1000м². Вид климатического исполнения — УХЛ 4 Категории помещений — I-V Материал корпуса — листовая сталь Ресурс бактерицидных УФ ламп 12000 часов

О компании

© Фото из открытых источников

Производственное предприятие ООО «Промышленные системы УФ обеззараживания» начало свою деятельность в 2006 году. Компания образована профессиональными инженерами и специалистами, которые имеют практический опыт в проектировании и изготовлении оборудования для обеззараживания воды и воздуха при помощи ультрафиолетового излучения.

В 2012 году был запущен собственный завод, включающий четыре цеха по производству УФ оборудования для обеззараживания воды, воздуха и поверхностей. Производство находится в Лениградской области и располагает полным технологическим циклом от проектирования до изготовления изделий. В качестве источника УФ излучения применяются безозоновые ультрафиолетовые лампы полследнего поколения с амальгамой.

Компания осуществляет проектирование, изготовление и поставку изделий по специальным требованиям потребителя. В состав производства входят подразделения:

металлообрабатывающее производство,

электротехнический участок,

покрасочная линия,

сборочный цех,

испытательный участок,

конструкторское и проектно-технологическое бюро,

службы снабжения и маркетинга.

Ассортимент компании включает более 200 наименований УФ-оборудования. Оборудование установлено и эффективно работает примерно на 6000 объектах по всей территории России.

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