В городе Шебекино Белгородской области открыта новая набережная

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5 ноября в г. Шебекино открылась новая набережная. Прибрежная территория располагается от ул. Лихачева до ул. 50 лет Октября. Это центральная часть города. Проект набережной победил во Всероссийском конкурсе «Исторические поселения и малые города». Общая стоимость реализации проекта составила 149 млн рублей, в т. ч. средства федерального гранта — 70 млн рублей, софинансирование бюджета субъекта — 46 млн рублей, муниципального бюджета — 5 млн рублей, инвесторов — 28 млн рублей. В мае 2020 года начались строительные работы. Регион стал первым субъектом России, кто реализовал победный проект в текущем году, раньше изначально запланированного срока.

Площадь благоустраиваемой территории — 3 гектара, протяженность — около 700 метров. На набережной появились разные функциональные зоны: вход на территорию с инсталляцией и павильоном-кафе с видом на воду, ландшафтный парк, две смотровые площадки с деревянными настилами, сеть прогулочных дорожек, террасы с тихими зонами отдыха, а также фестивальная зона с центральной площадью и амфитеатром для проведения культурных городских мероприятий. Ночью работает подсветка на всех архитектурных элементах и вдоль реки. Имеются барбекю-зоны для приготовления еды на отрытом воздухе. Для удобства и безопасности гостей набережной предусмотрены точки доступа Wi-Fi, видеонаблюдение и громкое оповещение. Важная составляющая данного проекта — привлечение бизнеса в жизнь общественного пространства. Например, c мая по октябрь планируется запускать прокат лодок и катамаранов, а также велосипедов, роликов, лыж. Будут организованы небольшие фуд-корты, мастер-классы по разным направлениям и др. Большое внимание уделено озеленению.

Белгородская область принимает участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на протяжении трех лет с 2018 года. Трижды проекты региональных общественных пространств становились лучшими в конкурсных номинациях. Это набережная реки Ворскла в городе Грайворон (Петровская Круча) — 2019 год, набережная реки Нежеголь в городе Шебекино — 2020 год и набережная реки Тихая Сосна (правый берег) в городе Алексеевка — 2020 год (этап реализации 2021-2022 гг.).

© belregion.ru

© belregion.ru

© belregion.ru

© belregion.ru

© belregion.ru

© belregion.ru

© belregion.ru

© belregion.ru

© belregion.ru

© belregion.ru

© belregion.ru

© belregion.ru

© belregion.ru