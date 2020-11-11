«Алмаз-Антей» досрочно передал Минобороны четвертый в этом году полковой комплект С-400 «Триумф»
Концерн ВКО «Алмаз-Антей» досрочно поставил Минобороны РФ последний в этом году полковой комплект зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе концерна.
О поставках первых трех в этом году полковых комплектов С-400 сообщалось в марте, августе и сентябре.
«Контрактные обязательства концерна перед Минобороны России на 2020 год в части поставок С-400 „Триумф“ выполнены в полном объеме и досрочно. В целом, досрочное исполнение нами большинства обязательств в рамках государственного оборонного заказа уже стало хорошей традицией», — приводятся в релизе слова гендиректора концерна Яна Новикова. Как всегда в подобных ситуациях, перед передачей технику выводили на полигон на испытательные стрельбы — сбивались ракеты-мишени в ходе «противовоздушного боя». Все прошло без замечаний.
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