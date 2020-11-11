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Армия и Флот

«Алмаз-Антей» досрочно передал Минобороны четвертый в этом году полковой комплект С-400 «Триумф»

 © ria.ru

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» досрочно поставил Минобороны РФ последний в этом году полковой комплект зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе концерна.

О поставках первых трех в этом году полковых комплектов С-400 сообщалось в марте, августе и сентябре.

«Контрактные обязательства концерна перед Минобороны России на 2020 год в части поставок С-400 „Триумф“ выполнены в полном объеме и досрочно. В целом, досрочное исполнение нами большинства обязательств в рамках государственного оборонного заказа уже стало хорошей традицией», — приводятся в релизе слова гендиректора концерна Яна Новикова. Как всегда в подобных ситуациях, перед передачей технику выводили на полигон на испытательные стрельбы — сбивались ракеты-мишени в ходе «противовоздушного боя». Все прошло без замечаний.
Источник: https://ria.ru/20201111/s-400-1584043977.html

Алмаз-Антей, Минобороны, С-400 Триумф
  • -1
    Kolyda Kolyda
    11.11.2013:31:06

    Полк С-400 продали Турции за 2,5 миллиарда долларов. Надо полагать для нашего МО цена будет на треть/половину меньше. Примерно столько же стоят 40-50 истребителей Су-30, тоже полк. Вот задумался на тему — а что надежнее и дешевле защитит полосу обороны: полк ЗРК или полк истребителей? Естественно желательно иметь и то и другое оружие, но все же…

    #1214775
    • 14
      user78 user78
      11.11.2014:01:00

      Kolyda,

      Надо полагать для нашего МО цена будет на треть/половину меньше.

      Турция за 2.5 млрд долларов купила не 1 полк, а 2 полка — 4 дивизиона, 32 пусковых установки. Получается по 600 млн долларов за 1 дивзион.

      Накрутка на экспорт как минимум в 2.5-3 раза, так что для МО России один дивизион будет обходиться примерно в 200 млн долларов, 1 пусковая установка — примерно 25 млн долларов.

      При этом истребитель Су-30СМ стоит 2 млрд рублей (35 истребителей за 70 млрд руб.), это около 25 млн долларов за истребитель. То есть стоимость Су-30СМ для МО РФ равна стоимости пусковой установки С-400 для МО РФ.

      Что надёжнее защитит? Примерно одинаковая у ник эффективность, с поправкой на разные условия и задачи. С-400 абсолютно всепогодный, не требует аэродромов, может использоваться в любом месте, не требует сверхвысококвалифицированного персонала, там почти всё автоматизировано. Су-30СМ привязан к аэродромам и для эффективного боевого применения требует хорошо обученных летчиков. С-400 неприхотлив в обслуживании и имеет огромный ресурс, а любая серьёзная авиационная техника требует дорогостоящего технического обслуживания и периодических дорогостоящих капитальных ремонтов для повышения срока эксплуатации.

      Однако, Су-30СМ более универсальный, он может использоваться для поражения наземных и надводных целей противника, его очень быстро можно перебазировать на другой конец страны и т. д. Короче у обоих типов техники есть свои плюсы и минусы.

      Помимо Су-30СМ и МиГ-35 в России производятся истребители Су-35С и Су-57 — они ещё эффективнее, но и дороже.

      Отредактировано: user78~14:16 11.11.20
      #1214779
      • -7
        Kolyda Kolyda
        11.11.2015:02:22

        То есть стоимость Су-30СМ для МО РФ равна стоимости пусковой установки С-400 для МО РФ.

        Ну я примерно так и предполагал — полк С-400 равен по стоимости полку Су-30. Естественно плюс-минус. Само собой, что для персонала обеих видов вооружения требуются профессиональное обучение и все виды социального обеспечения — жилье, садики/магазины/возможность работы членам семьи и т. д.

        Су-30СМ привязан к аэродромам и для эффективного боевого применения требует хорошо обученных летчиков.

        Самолет с весьма значительной скоростью может менять аэродромы на нашей огромной территории уходя от уничтожения, а ЗРК со скоростью порядка 60 км/час, да еще и с использованным боекомплектом, может оказаться более простой целью для противника. Поражение самолета вызовет потерю максимум двух человек, поражение ЗРК вызовет бОльшие потери в людском составе. В ютубе гуляют ролики из Карабаха с демонстрацией уничтожения ПУ ЗРК С-300, с кучей народа рядом, турецким беспилотником. Да и «Панцири» в Ливии поражаются ударными БПЛА.

        А что касается ремонтов, то какая разница между самолетом и ракетой? Те же самые материалы, те же самые комплектующие, те же нагрузки при эксплуатации.

        Я, конечно, не эксперт, но самолет, как оружие, лично мне кажется более эффективный чем ЗРК. Может быть это во мне память прошлого говорит, когда истребители выпускались не десятками, а сотнями в год и летных училищ было больше чем сейчас.

        #1214793
    • 7
      Ruslan Koreev Ruslan Koreev
      11.11.2014:52:10

      Купить мало, надо ещё и эксплуатировать. Что дешевле, круглосуточное дежурство полка ЗРС или держать 24/7 в воздухе истребители?    

      #1214791
  • 15
    user78 user78
    11.11.2014:08:27

    Концерн ВКО «Алмаз-Антей» досрочно поставил Минобороны РФ последний в этом году полковой комплект зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе концерна.

    О поставках первых трех в этом году полковых комплектов С-400 сообщалось в марте, августе и сентябре.

       

    В этом году «Алмаз-Антей» произвёл и поставил для МО РФ вообще рекордное количество дивизионов С-400, ведь один из полков был расширенный — четырёхдивизионный.

    В 2020 в российскую армию поставлено 12 дивизионов С-400.

    В Самарскую область, Ленинградскую область, Свердловскую область, Архангельскую область и ещё 1 полк пока неизвестно в какую область.

    Всего с 2007 года в ВКС РФ поставлены 70 дивизионов С-400, по 8 пусковых установок в каждом. Итого 560 пусковых установок. Это 2240 дальних ракет, готовых к пуску.    

    А также с 2014 года «Алмаз-Антей» поставляет для МО РФ глубоко модернизированные зенитные комплексы С-300В4 на гусеничном шасси, которые по возможностям очень близки к С-400 (дальность поражения — 400 км).

    https://www.gaz.../13244678.shtml

    Отредактировано: user78~14:13 11.11.20
    #1214783
  • 6
    Holso Stitchred Holso Stitchred
    11.11.2014:52:00

    С-500 уже близко.

    #1214790
  • 0
    Павел П Павел П
    11.11.2018:44:18

    Картинку заставки поменяйте там у вас ЗРК С-350 Витязь.

    #1214824
    • 1
      Нет аватара knyz_sedmmi
      12.11.2000:25:29

      Вы уверены? Основываясь на имеющихся в доступе фото С 350 имеет пакет из 12 ТПК меньшего размера. А тягач, да, Брянского завода.

      #1214876
      • 0
        seregin-s1 seregin-s1
        12.11.2008:15:11

        Какие модератору нравятся, те и есть.)

        #1214896
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