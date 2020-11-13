Компания из Нижегородской области увеличила объёмы производства спецтехники

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Новое производство спецтехники запустила в Нижегородской области компания «АвтоРекорд», которая специализируется на изготовлении еврофургонов и европлатформ на шасси существующих моделей грузовиков. Предприятие в два раза увеличило объемы выпуска эвакуаторов, самосвалов и коммунальной техники — до 120 единиц в год, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Общий объем инвестиций, вложенных в реализацию проекта, составил порядка 10 млн рублей. Предполагается, что новые мощности обеспечат работой до 100 человек, увеличив этот показатель вдвое.

Руководитель компании «АвтоРекорд» Иван Ларин рассказал, что около трети выпускаемой на предприятии техники отправляется за рубеж. Расширить внешнеэкономические связи позволила эффективная работа с центром развития экспорта Нижегородской области.